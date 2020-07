Kerékpároztak, úsztak és kirándultak a diákok Kerekegyházán

A sportolni vágyó gyermekek számára szervezett programot a kerekegyházi Katona József Művelődési Ház.

A sporttábor idén stílszerűen a Karantúra nevet kapta.

– Huszonegyedik éve rendezzük meg nyaranta sport- és életmódtáborunkat. Az egyhetes program összeállításánál arra figyeltünk, hogy olyan dolgokat tudjanak csinálni a gyermekek, melyekre a karantén idején nem volt módjuk és lehetőségük. A táborba a versenyszellemet is becsempésztük, hiszen a résztvevők három csapatban küzdnek meg egymással – fogalmazott Bognárné Kormos Erika, a tábor vezetője.

Az öt nap alatt a gyermekek megtanultak csapatban gondolkodni, küzdeni. Kerékpártúrán, kirándulásokon vettek részt, illetve úszástudásukról is számot adhattak a résztvevők. A tábor érdekes színfoltja volt, mikor a magyar népmeséket kellett átírniuk karantén témára, melyet a zárónapon rögtönzött kis színdarab formájában mutatnak be szüleiknek.

– A tábor, amennyire szabad, annyira kötött is. A programba azt is belevesszük, melyre igényük van a gyermekeknek, de úgymond kötelező jellegű foglalkozások is vannak. A legfontosabb, hogy megtanulják a szabályokat, azt, hogy miként lehet csapatban dolgozni, segíteni, odafigyelni egymásra – fűzte hozzá a táborvezető.

A tábor népszerűségét mutatja, hogy az elmúlt huszonnégy esztendő alatt sohasem volt hiány jelentkezőkből. Idén a meghirdetést követő napokban már betelt a létszám. A táborban ez évben húsz alsó tagozatos gyermek vesz részt.