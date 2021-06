Kerékpáros ügyességi pályát avattak Lakiteleken

A helyi fiatalok örömére kerékpáros ügyességi pályát építettek a község Béke utcai parkjában.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony tolmáccsal sem mond igazat

Az új úgynevezett pumptrack-pálya ünnepélyes átadását hétfőn tartották. Az esemény vendége volt Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki köszöntőjében arról beszélt, hogy az eddigi tapasztalatok szerint, a már megépült bringaparkok legtöbbször a fiatalok találkozási pontjává válnak, hiszen jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy bandáznak, bemutassák egymásnak kerékpáros trükkjeiket. A kormánybiztos bízik abban, hogy ezzel a programmal is hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon a fiatalok többet mozogjanak, többet sportoljanak, és hogy egészségesebben éljenek.

Révész Máriusz arról is beszámolt, hogy az elmúlt két évben 62 bringa- és 7 görkoripark pálya megépítését támogatták. A lakiteleki önkormányzat is a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség pályázatán nyerte el a támogatást. Ugyanakkor a szövetség szakmai segítséget is nyújtott ahhoz, hogy a pálya az előírásoknak megfelelően épüljön meg.

Madari Róbert polgármestertől megtudtuk, a 15 millió forintból megvalósult ügyességi pálya kivitelezésére az önkormányzat a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által kiírt pályázaton 7,2 millió forintos támogatást nyert. Hozzátette: a most megvalósult fejlesztés lehetőséget biztosít minden BMX-es, görkorcsolyás, rolleres számára, hogy kipróbálja tudását, gyakoroljon, versenyekre felkészüljön. A pálya – a pályázati kiírásnak megfelelően – versenyek rendezésére is alkalmas, így a jövőben Lakitelek is részt vehet az ilyen típusú versenyek megszervezésében és lebonyolításában – részletezte a településvezető. Madari Róbert hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően egy izgalmas új sportolási lehetőséggel gazdagodott a település, ami hozzájárul ahhoz, hogy a lakitelekiek hasznosan, egészségesen, a szabadban sportolva tölthessék el szabadidejüket.