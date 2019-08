Égő autót is oltottak a kerekegyházi kalandtáborban

A vízzel, porral és habbal oltást is kipróbálták azok a fia­talok, akik részt vettek a kerekegyházi lánglovag-kalandtáborban. A bátorságot, fizikai állóképességet igénylő feladatokra nemcsak a fiúk, hanem a lányok is vállalkoztak.

Nagy érdeklődés kísérte idén is a kerekegyházi lánglovag-kalandtábort. Az egyhetes programban huszonhat általános és középiskolás fiatal vett részt. A táborlakók öt nap alatt bepillantást nyertek a tűzoltók különleges, nagy bátorságot, fizikai állóképességet igénylő hivatásába.

– A kerekegyházi tűzoltó-­egyesület hosszú évek óta foglalkozik a gyermekek nevelésével, oktatásával. Nyolc éve szervezünk biciklis táborokat, ahol a résztvevők a térség élővilágával, természeti szépségeivel, kézműves-tevékenységeivel ismerkedhetnek meg és próbálhatják ki azokat. Az elmúlt évben úgy gondoltuk, mivel a fiatalok nagy érdeklődést mutatnak a tűzoltóság és a tűzoltószakma iránt, kísérleti jelleggel elindítjuk a tematikus tűzoltótábort, amelynek sikerén felbuzdulva idén is megrendeztük az eseményt – emelte ki Szabó László, a kerekegyházi Ifjúsági Hagyományőrző és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

A tábor második alkalommal került megrendezésre, de év közben is vannak egy- vagy többnapos programok, ahol lehet tűzoltással kapcsolatos foglalkozásokat is választani.

– A mostani egyhetes tematikus táborban a gyermekek tűzoltási, műszaki mentési és egészségügyi ismereteket tanultak, elméletben és gyakorlatban is egyaránt. Elsőként az égéselmélet, majd a tűzoltótechnika volt soron, később a tanultakat ki is próbálhatták az ifjú lánglovagok Nagyon sok olyan dologról beszélgetünk velük, ami a valós életben is előfordulhat, mint például a tűzhelyen felejtett étel tüzének eloltása, a tűzeset bejelentésének módja – mondta el hírportálunk érdeklődésére Kovács Andrea, a tábor programfelelőse.

Az ifjú lánglovagpalánták egyebek mellett próbára tehették bátorságukat a füstsátorban, megismerkedhettek a tűzoltás alapjaival, a sugárcsőkezeléssel, kipróbálhatták magukat a tűzoltó-­akadálypályán, személyiségfejlesztő és bizalomépítő játékokban, sportban, mindemellett egy kis természet- és környezetvédelem is belefért a tábor programjába. A szakmai foglalkozásokat felkészült oktatók, tűzoltók tartották.

– A gyermekeket korcsoportokra osztottuk, a feladatok nehézségi fokát ennek függvényében határoztuk meg számukra. A poroltó alkalmazását azonban a legkisebbektől a legnagyobbakig, mindenkinek el kellett sajátítani. A tűzoltótömlők használatát ugyancsak valamennyi táborlakó megtanulta, a legifjabbak a nekik való kicsi tömlőkkel, míg a nagyok már a felnőttek eszközeivel gyakoroltak. A feladatokat a felnőtt segítők irányításával, megfelelő védőfelszerelésben hajtották végre a gyermekek – fűzte hozzá Balázs István, a tűzoltóprogram vezetője.

– Legfontosabb célunk az ifjúság nevelése, megismertetni a fiatalokkal a tűzoltó hivatást, olyan ismerteket adni át számukra, amit a hétköznapi életben is tudnak használni, a gyakorlatban alkalmazni. A nagyobbak közül akadnak olyanok is, akik abban gondolkodnak, hogy felnőttként tűzoltók lesznek, de ha csak annyi tudást tudunk számukra átadni, amellyel saját és a környezetük biztonságát tudják óvni, társaikra jobban odafigyelni, akkor a tábor elérte célját. Elmondható, hogy a gyermekek mindvégig nagyon lelkesek és vállalkozó kedvűek voltak, nem ijedtek meg a feladatoktól – emelte ki Kovács Andrea.

A tábort a Jövő a Kezünkben Ifjúsági Hagyományőrző és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezte a kerekegyházi önkormányzati, a szabadszállási önkéntes tűzoltók, valamit az Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével. A rendezvényt a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is támogatta.

Megtanulták a szabályokat

A gyermekek fokozatosan tanulták meg az eszközök használatát, a tűzoltás, a műszaki mentés szabályait. Tudásukat a gyakorlatban is kipróbálhatták, ilyen volt a csütörtök délelőtti gyakorlat, melynek keretében egy személygépkocsi-­tüzet kellett lokalizálniuk az ifjú tűzoltópalántáknak. Az oltást a televízió élő adásban közvetítette.