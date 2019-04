Képcsarnokkal tisztelegnek a félegyházi olimpikonok előtt

Képcsarnokkal tisztelegnek Kiskunfélegyháza olimpikonjai előtt a városi sportcsarnokban. Az állandó tárlat ünnepélyes megnyitóját szombaton tartották. A jeles eseményen részt vettek a város még élő olimpikonjai is.

Régi tartozását törlesztette a város a képcsarnok megnyitásával, amely tizenkét félegyházi származású olimpikont mutat be. A képcsarnokban helyet kapott Zsivótzky Gyula kalapácsvető olimpikon is, aki bár nem félegyházi születésű, de Félegyházán kezdődött sportpályafutása.

A képcsarnok ünnepélyes megnyitója a helyi értéktár bizottság ülésével kezdődött, ahol a bizottság tagjai döntöttek arról, hogy Csontos Piroska és Lőrincz Krisztina paralimpikonok is bekerültek a félegyházi sportértéktárba. Mészáros Márta a Kiskun Múzeum igazgatója az értéktár bizottság ülése után elmondta, 2013-ban azzal a céllal hozták létre a bizottságot, hogy összegyűjtsék a helyi értékeket. A sportteljesítmények kategóriában a félegyházi születésű olimpikonok is helyet kaptak az értéktárban. Az összegyűjtött félegyházi értékekről kiadvány is készült, amelyet Fekete Beatrix, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnökhelyettese szerkesztett.

Iványi Ferenc a kezdeményezés ötletgazdája az ünnepélyes átadáson elmondta, a képcsarnok létrehozásával az volt a célja, hogy emléket állítson az olimpikonok teljesítményének, illetve hogy példát állítson a jövő nemzedéke elé.

Csányi József polgármester köszöntőjében felidézte a sportcsarnok megépülésének kálváriáját. Mint mondta sokáig rossz szájízzel emlegették a városban a létesítményt, hiszen hatalmas adósságot rótt a városra. – A kormány adósságátvállalásának köszönhetően, tizenkét év távlatában azonban elmondhatjuk, hogy ma már teljes egészében a városé a sportcsarnok. Ezentúl az lesz a célunk, hogy minél jobban kihasználjuk ezt a sportlétesítményt. Arra törekszünk, hogy a sportesemények mellett kulturális és szórakoztató programokkal töltsük meg a csarnokot. Azt szeretnénk, hogy minél több embert becsábítsunk ide, ezt a célt szolgálja a képcsarnok létrehozása is – fogalmazott a városvezető.

Képcsarnokban az olimpikonok

Dr. Varga Béla (birkózó), Raggambi Fluck István (atléta), Molnár László (evezés), dr. Zarándi László (atléta), dr. Réczi László (birkózó), Vadász László (nemzetközi nagymester), Kürtösi Zsolt (atléta), Messzi István (súlyemelő), Szűcs Csaba (atléta) és Mizsei György (ökölvívó) és a város két paralimpikonja, Lőrincz Krisztina (evezés) és Csontos Piroska (atlétika) került be a Félegyházi Olimpikonok képcsarnokába.