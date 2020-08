Kéménykonferenciát tartottak Kecskeméten

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Kéményjobbítók Országos Szövetsége az Országos Kéménykonferenciát, melynek az idén Kecskemét adott otthon.

A csütörtökön kezdődött kétnapos rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a szakembereknek az égéstermék elvezetés témakörében felmerülő aktuális kérdések megvitatására és az eredmények, a fejlődés megismerésére.

– Az ez évi konferencia központi témája a levegőtisztaság, a környezetvédelem, a tüzeléstechnika, és az ehhez kapcsolódó biztonságtechnika. Előadóink kiemelten foglalkoztak a szilárdtüzelésből eredő kibocsátások csökkentésével. Bemutatták a korszerű fatüzelés kedvező hatását. Szem előtt tartva a külső- és a belső környezet értékeinek védelmét. Nagy hangsúlyt kapott a kéménytüzek megakadályozása, melyek okainak és körülményeinek elemzése fontos információkkal szolgálhat a kéményseprőknek, a kivitelezőknek és a tervezőknek, illetve a berendezéseket használók számára – fogalmazott Netoleczky Károly, a Kéményjobbítók Országos Szövetségének elnöke.

A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak az égéstermék visszaáramlásának megakadályozására és a tüzelőberendezések megfelelő működtetésére. Bemutatták a hazai gyűjtőkémény helyzetet is.

– A konferencia kiemelten foglalkozott az elavultnak számító gyűjtőkéményekkel, melyek a tüzelőberendezések korszerűsödésével egyre több problémát okoznak. Annál is inkább, mert a helyzet hazánkban nagyon rossznak számít. A hetvenes években épített kémények közül még ma is nagyon sok üzemel, melyek életveszélyesek lehetnek a használók számára. A szövetségünk legfontosabb célja a figyelem felkeltése, a jogszabályok kezelése és véleményezése. Hiába vannak nagyon jó berendezések, jogszabályok, kiváló elmék és elméletek, ha az emberek nem érzik szükségét annak, hogy ügyeljenek saját és környezetük biztonságára. Tevékenységünkkel a változás fontosságára kívánunk rávilágítani. Ha akár csak egy ember életét sikerül megmentenünk, már akkor is megérte – tette hozzá Netoleczky Károly.

– A konferenciáinkon megfogalmazunk bizonyos ajánlásokat, ami a szakma állásfoglalásaiból áll össze. A javaslatokat továbbítjuk a minisztérium és a szakmai szerveztek felé, hogy lássák és megismerjék a hozzáértők tapasztalatait, ajánlásait és indítványait, amit eredményesen fel tudnak használni munkájuk során – emelte ki dr. Barna Lajos egyetemi tanár, a konferenciák szervezője, a szakmai program összefoglalója.

A rendezvényhez kapcsolódóan bemutatásra kerültek tüzeléstechnikához kapcsolódó újdonságok is. A kiállítás keretében került átadásra öt szén-monoxid és öt füstérzékelő, amelyeket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság ajánlott fel a Kincs Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete számára.

– Tapasztalataink szerint a szén-monoxid és füstérzékelők használata komoly szerepet játszanak a megelőzésben. Célunk, hogy minél több család birtokában legyen ilyen biztonsági eszköz, amely jelentősen lecsökkenti a tüzelőberendezések meghibásodásából fakadó szén-monoxid-mérgezés veszélyét – fogalmazott Gyapjas János tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese.

– Örömünkre szolgál, hogy vannak olyan szervezetek, melyek látókörébe bekerülnek a nagycsaládosok, és segítik azokat. Az eszközöket olyanok kapják, akik családi házban laknak, hagyományos, vagy vegyes tüzelésű fűtőberendezést használnak – mondta el hírportálunk érdeklődésére Fekete László, a Kincs Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete elnökhelyettese.

Meszléry Celesztin Díj

A konferencia keretében került átadásra a Meszléry Celesztin Díj, amit idén Leikauf Tibor és Keszhelyi István vehetett át. Az elismeréseket dr. Chappon Miklós alapító elnök, a Kéményjobbítók Országos Szövetsége, a Meszléry Celesztin-díj Kuratórium elnöke, ifj. Meszléry Celesztin, a Család képviselője és Netoleczky Károly, a Kéményjobbítók Országos Szövetségének elnöke adta át. Az kitüntető díj jelképezni hivatott névadójának életművével hitelesített felfogását. Meszléry Celesztin a magyar épületgépészeti szakterület meghatározó személyisége volt, nagy munkabírású, széles látókörű és műveltségű, ötletekben gazdag, rendkívül alapos, precíz szakember, kiváló előadó, oktató, több nemzedék tanítómestere. A kitüntetést azok a szakemberek kaphatják, akik a fenti szellemben élve és dolgozva az égéstermék elvezetés – tüzelőberendezés – légellátás szakterületen kiemelkedő tervezői, kivitelezői, oktatói vagy szolgáltatói munkát végeztek (végeznek), a szakterület elismertségét kiemelkedő szakmai, emberi hozzáállásukkal, társadalmi tevékenységükkel segítették, illetve segítik elő.