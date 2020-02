Kemény munkával lehet sikeresen felvételizni

Az EMMI minisztere idén is meghatározta az ösztöndíjas képzéshez szükséges előzetes ponthatárokat. Kiskőrösi végzős diákokkal beszélgettünk a felvételi esélyekről.

Tavaly Bács-Kiskunból 5496-an jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. Közülük 3864-en sikeres felvételit tettek. Az idén szombat éjfélig lehetett beadni jelentkezéseket a felsőoktatási intézményekbe a diákoknak. Néhány szakon a minimális felvételi ponthatárt alacsonyabban állapították meg, mint korábban. Így jobb esélyekkel indulhatnak a diákok a felvételinek. Az idén például 110 ponttal kevesebbel, 350 ponttal is be lehet elvileg jutni a jogászképzésre. Általános orvosi képzésre is elegendő lehet a 380 pont, a tanárképzésre pedig 305 a minimumszint az idén. Szentgyörgyiné Szlovák Mária, a kiskőrösi evangélikus gimnázium igazgatója azonban azt mondja, hogy az alacsonyabb pontszámokkal óvatosan kell bánni. Ezek ugyanis csak azt jelentik, hogy aki ez alatt teljesít, azt biztos, hogy nem veszik fel az adott képzésre.

Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy aki ezt eléri, az automatikusan bekerül az adott oktatási szakra. Az egyetemek kapnak egy-egy létszámkeretet. Ha például egy szakon 50 diák tanulhat tandíjmentesen, akkor az ötvenedik legmagasabb pontszámot elért diák eredménye jelenti azt a határt, amely alatt nem vesznek fel jelentkezőt állami támogatással. Ez a szint pedig akár jóval magasabb is lehet, mint az előzetesen meghirdetett minimális ponthatár. A felvételi akár több évre visszatekintő felkészülést feltételez. Erről kérdeztünk néhány végzős diákot.

Breznyán Gergő András az ELTE ÁJK-ra jelentkezik. Mint mondta, a mostani 350 pont teljesíthető. Két emelt szintű érettségi – angol és történelem – eredményeit viszi a felvételire, sőt, az angol mellett már latin nyelvből is letette az előrehozott érettségi vizsgát. Ráadásul már korábban teljesítette a felsőfokú angol nyelvvizsga követelményeit is. Érzése szerint legalább 420 pontot ér el a felvételin. Gergő 14 éves korától készül arra, hogy bekerüljön a fővárosi egyetem jogi karára.

Kunhegyesi Martin a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számvitel Karára, gazdálkodási és menedzsment szakra jelentkezik. Ott 400 pontra lesz szüksége. Az érettségin minden tárgyból legalább 85 százalékra kell teljesítenie. Angolból emelt szintű érettségit tesz, a matematikát emelt szintű óraszámban tanulja. Azonban angolból már rendelkezik egy előrehozott középszintű érettségi vizsgaeredménnyel, sőt, már egy középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal is. Ha nem sikerülne a felvételi, akkor a felsőoktatási szakképzésben négy félévet teljesítene, majd ezt elvégezve jelentkezne újból az egyetemre a korábbinál jobb esélyekkel.

Káplár Nikol két intézményt célzott meg. A kecskeméti Neumann János Egyetemre készül gazdaság és menedzsment szakra. A közelmúltban részt vett egy olyan válogatáson, amely eredményeként duális képzésben tanulhatja a szakmai tárgyakat. A Mercedes nagyvállalat által támogatott csoport diákjaként járhat egyetemre a sikeres felvételit követően. Információi szerint 400 pontot kell teljesítenie. Eddig már egy előrehozott emelt szintű angol nyelvű érettségit tett le és májusban emelt szintű történelemérettségivel kívánja a felvételi pontok számát növelni. Középfokú angol nyelvvizsgával már rendelkezik. A második intézménynek a Szegedi Egyetem jogi karát jelölte meg. Ismerősöktől kapott tájékoztatás alapján döntött Nikol.

Fodor Bálint a Budapesti Műszaki Egyetem mechat­ronikai szakára jelentkezik. Ott 430–440 körül alakul a felvételi pontszám. Túl van egy középfokú angol- és informatikai érettségin és angol felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik. Matematikából és fizikából emelt szintű érettségire készül. Mint mondta, komoly kihívás a két emelt szintű vizsga, de azt is tudja, hogy a műszaki egyetemen magas szintű oktatás folyik, erre készül.

Nagy Nóra a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodástudományi Karán az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkezett. A második helyre a Corvinus Egyetemen a gazdálkodási és menedzsment szakot jelölte meg. Már 10.-es kora óta érettségizik. Előbb az angol középszintű, majd az angol emelt szintű érettségit tette le egy évvel később. Ezt követően az informatika középszintű érettségi akadályát vette sikeresen. Az angol felsőfokú nyelvvizsga megszerzését követően a közeljövőben az angol anyanyelvi szintű nyelvvizsgát kívánja megszerezni. Az érettségi előtt egy spanyol középfokú nyelvvizsgával gyarapítaná a bizonyítványok számát. Matematikából emelt szintű érettségire készül.

A diákok elmondták, hogy évekkel ezelőtt döntötték el, hová, milyen szakra kívánnak felvételizni. Erre szisztematikusan készülnek, a nyelvvizsgákat, előrehozott érettségi vizsgákat ezért tették le. Hogy mikor élnek úgy, mint egy átlagos tinédzser? A kérdésre csak mosolyogtak. A véleményeik hasonlóak. Mint mondták, nagyon be kell osztani az időt, hogy ne csak a tanulás határozza meg az életüket. Emellett az is húzóerő, hogy az osztályaikból sokan kívánnak továbbtanulni. Kialakult egy egészséges rivalizálás, és a versenyben senki sem akar lemaradni.