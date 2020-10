Kelendőbb a vágott virág, mint a koszorú

Sokan indulnak el ezekben a napokban a temetőkbe, hogy virágot, koszorút helyezzenek el, és gyertyát, mécsest gyújtsanak elhunyt szeretteik sírján. Szétnéztünk, hogy idén milyen árak várják a vásárlókat a nagyáruházakban, a piacokon és a temetők környékén.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyibe kerülnek a temetőbe szánt virágok, koszorúk, mécsesek, ezért nyakunkba vettük Kecskemétet és megnéztük, hogy milyen árak várják a temetőlátogatást tervezőket egy nagyáruházban, a piacon és a temetők környékén.

Először egy nagyáruházban néztük meg a kegyeleti termékek kínálatát. Itt a temetővirágként ismert krizantém nem kapható, helyette rengeteg fajta mécsest, különböző méretű és díszítésű koszorúkat és művirágot kínálnak.

A kisebb méretű temetői, üvegfalú gyertya 249 és 399 forint között található meg, a kis alakos mécseseket 129 és 249 forint között kínálják. A nagy üveggyertyák ára 700 forint körül mozog, míg ezek szentképekkel ellátott variánsai 450 forint körül vásárolhatók meg. A négydarabos mécsest 379 forintért kínálja az áruház. Temetői vázát is találhat itt a vásárló, mérettől és kiképzéstől függően 800-tól 1600 forintig. Az eladók kérdésünkre elmondták, hogy művirágot hiába is keresünk, nem találunk, mert azt két nap alatt elkapkodták a vásárlók. Ellenben koszorú sok van még, ez nem annyira kelendő idén.

Az elmúlt napokban virágpompába borult a Széchenyivárosi Kispiac. Nagy most a forgalom, nehéz parkolni, de itt már valódi krizantém is várja a vásárlót, a szálas 250 forinttól 400 forintig, míg a kisebb cserepes változat 650 és 850 forint között, a nagyobb pedig 400 és 2000 forint között kapható. A koszorúkat díszítéstől függően 1800-tól 3900 forintig kínálják. Mint megtudtuk, sokkal jobban megy a krizantém, mint a koszorú, de nem mindig volt ez így: évről évre egyre melegebb az ősz, ezért ebben az időszakban még nem fagynak el az egyébként a talaj menti fagyot jól tűrő krizantémok, így inkább ezt viszik a vevők.

Összefüggő krizantémkoszorú öleli át a Kecskeméti Köztemető előtti parkolót, a koszorú mögött pedig kereskedők hada. A főbejárati részen már hétköznap délelőtt is tele vannak a parkolóhelyek. Mécsesek zavarba ejtően nagy kínálata fogadja a vásárlót. A normál méretű üvegmécsest 150 és 1500 forint között lehet venni mérettől függően, de van nagy mécses 2000 és 6000 forint között is. Az egyik helyen pedig napelemes ledes mécsest is árulnak 500 forintért. Érdekesség, hogy mintegy 10 százalékot emelkedett a mécsesek ára a tavalyihoz képest.

A temetőnél 200 és 600 forint között kínálják a vágott krizantémot a kereskedők. A cserepes változatért legfeljebb 3000 forintot kérnek. Széles a koszorúkínálat, 700-tól 4000 forintig számos változat megtalálható. Mintegy 20 százalékot emelkedett a krizantémok ára a tavalyihoz képest, ez főként a külföldről hozott virágokra igaz. Ehhez nagyban hozzájárult a forintgyengülés is – tudtuk meg az egyik virágboltostól. A hölgy tapasztalata szerint az időszak rendszerint jó 50 százalékos forgalomnövekedést jelent a virágbolt számára, ami mindig néhány nap alatt, az ünnep közelében jelentkezett. Most a járvány miatt időben elcsúszik ez a többletforgalom, az emberek igyekeznek elkerülni a tömeget, és már jó két héttel ezelőtt megkezdték a temetőlátogatást.

A járvány felrúgta a szokásokat A megemlékezés napjai alatt, szombattól hétfőig 6 órától 21 óráig tart nyitva a Kecskeméti Köztemető. Október 31-én a behajtás csak 10 óráig engedélyezett, utána csak mozgáskorlátozottak közlekedhetnek a temetőben. November 1-jén is csak 10 óráig lehet behajtani, utána semmilyen gépjárművel nem lehet közlekedni a temető területén. Az egyre fokozódó járványhelyzet miatt idén elmarad az ökumenikus megemlékezés, a közös gyertyagyújtás, koszorúzás és a kegyeleti megemlékezés. A temető belső forgalmát korábban kisbuszok segítették, idén a védőtávolságok betartása miatt ezek nem közlekednek. A forgalom zavartalanságát és a biztonságot megerősített rendészeti szolgáltatás biztosítja.

