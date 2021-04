Kedvenc Online Tanárom 2020 különdíjat kapott Ivánkovich Anita matematikatanár

A MOL Alapítvány szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében tájékoztat arról, hogy egy bajai matematikatanár, Ivánkovich Anita kapta az alapítvány 2020-as évre vonatkozó különdíját.

A MOL Mester-M Díj idén az eddigieknél is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a COVID-19 járvány okozta helyzetben a tanárok, edzők oktatásba fektetett energiája még inkább felértékelődött, munkájuk elismerése különösen fontos – áll a közleményben. Az alapítvány kuratóriuma idén is tíz kiemelkedő munkát végző tanárt és utánpótlásedzőt díjazott, akiket korábbi tanítványaik jelöltek. A járványhelyzetre reagálva idén „Kedvenc Online Tanárom 2020” címmel különdíjat is meghirdettek, mellyel a „váratlanul bevezetett digitális oktatási időszak alatt különösen innovatív pedagógiai teljesítményt nyújtó tanárok és edzők” munkáját kívánták elismerni. Tanítványaik jelölése alapján ebben a kategóriában tizenegy tanárt díjaztak, köztük a Bács-Kiskun megyei Ivánkovich Anitát, aki a Magyarországi Németek Általános Művelődési központja matematikatanára.

Az erkölcsi elismerés mellett a Mester-M díj fejenként egymillió forintos, a különdíj pedig 200.000 forintos tiszteletdíjjal jár. A díjátadó ünnepségre ugyan nem kerülhetett sor a járványhelyzet miatt, a MOL Alapítvány virtuális találkozót tartott, a díjakat pedig személyesen viszik el a díjazottakhoz.

– A koronavírus-járvány okozta helyzetben, a digitális oktatás bevezetése miatt a pedagógusok szerepe még inkább fókuszba került. A MOL mindig kiemelten kezelte az utánpótlásnevelést, a szakember-utánpótláshoz azonban megfelelő középiskolai háttérre van szükség, amelyet a tanárok, mesterek tudnak biztosítani. A pandémiás időszak számukra is nagy kihívás volt, a digitális oktatás pont azt a személyes kapcsolatot akadályozta, amellyel a diák ösztönözhető. De ők megoldották, a tanulóik miatt, a jövő generációja miatt. A Mester-M Díjnak tehát 2020-ban még erőteljesebb üzenete van, ezúton is köszönjük ezeknek a pedagógusoknak, hogy nem adták fel, ilyen körülmények között is ösztönözni, motiválni, szakmailag és emberileg támogatni tudták a gyerekeket – mondta Szollár Domokos, a MOL-csoport kabinetfőnöke, a MOL Alapítvány kurátora.

A „Kedvenc Online Tanárom 2020” különdíjban részesültek teljes listája:

Ábrahám-Huszár Éva, matematikatanár, Török Ignác Gimnázium, Gödöllő,

Czinkus Renáta, biológia-földrajz-természetismeret tanár, Gregor József Általános Iskola, Bp. XVII.,

Horváth Brigitta, magyar nyelv és irodalomtanár, Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest,

Ivánkovich Anita, matematikatanár, Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja,

Kelemen Ákos, karateedző, Dunakeszi,

Maroshévízi Krisztina, testnevelő szakedző, Maroshévízi Fitness Iskola Sportegyesület, Budapest,

Maróti Zsolt Viktor, magyar-történelem szakos tanár, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd,

Mózesné Kulánda Nikolett, néptánc tanár, Hétlépés Táncegyüttes, Mezei Mária AMI, Budakeszi,

Őriné Simonovics Andrea, spanyol nyelv és fizikatanár, Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs,

Váray-Major Zsófia, zongoratanárnő, F. Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Gödöllő,

Vernyikné Horváth Beáta, matematika- és technikatanár, Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI, Lőrinci.