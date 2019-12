Kedvelik a társasjátékszakkört a Dózsában

Egy sikeres pályázatnak és a lelkes pedagógusoknak köszönhetően indult el a társasjátékszakkör a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek logikai képességeinek fejlesztésére.

– Mivel a jól kiválasztott társasjátékok számos területen fejlesztik a gyerekek képességeit, a legjobb eszköz arra, hogy játszva tanítsuk őket. Ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyik kollégánk, Szabó Tibor megszállott társasjátékgyűjtő és szívesen vállalta, hogy a diákokkal is megkedvelteti ezt a különleges és szórakoztató világot – nyilatkozta lapunknak Terbe Ákosné iskolaigazgató. Hozzátette: a pályázati támogatás révén számos társasjátékot vásároltak, de a diákok maguk is terveztek és készítettek új játékokat. Ebbe a folyamatba kapcsolódtak be az informatika-szakkörös diákok, akik az iskola háromdimenziós nyomtatója segítségével elkészítették a játékokhoz a bábukat. – A szakkörök során olyan folyamatokat ismerhetnek meg a diákjaink, melyeket később az életben, a munkájuk során tudnak hasznosítani – fűzte hozzá Gyenes Attila igazgató-helyettes, az informatikai szakkör vezetője. Azt is elmondta, hogy az iskola 3D nyomtatója révén a gyerekek több helyi céget is megismerhettek. Az egyik cipőipari cég részére például kaptafát terveztek és nyomtattak a diákok.

Szabó Tibor arról számolt be hírportálunknak, hogy a mai modern társasjátékok sok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek szórakozzanak, játék közben pedig észrevétlenül fejlődnek. Ebben azonban segíteni, támogatni kell őket. A játékok világába a szülőknek vagy a pedagógusoknak kell bevezetni a gyerekeket. Meg kell tanítani nekik, hogy nem a győzelem, hanem az együtt töltött minőségi idő, a közös játék a fontos – hangsúlyozta Szabó Tibor, akitől azt is megtudtuk, hogy a játékok kiválasztásánál érdemes elolvasni a vásárlói véleményeket, vagy megnézni a világhálón olyan videókat, amelyek bemutatnak egy-egy társasjátékot. A közösségi oldalakon pedig vannak társasjátékcsoportok, melyek tagjai szívesen osztják meg tapasztalataikat az érdeklődőkkel.