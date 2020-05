Kecskeméten is újraindul a fekvőbeteg-ellátás

Hétfőtől új szabályok lépnek életbe a kecskeméti megyei kórházban. Újraindul a fekvőbeteg-ellátás, lehetőség nyílik a tervezett beavatkozások elvégzésére, ám van, amihez negatív koronavírus-teszt szükséges.

A járványügyi helyzet javulásával lehetővé vált az egészségügyi ellátások további bővítése a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban, Kecskeméten is – közölte az intézmény pénteken. Május 25-től, azaz hétfőtől a kecskeméti megyei kórházban is szinte valamennyi fekvőbeteg-ellátás újraindul. Szintén hétfőtől fokozatosan újraindulnak a fekvőbeteg-szakellátásban a tervezett (elektív) beavatkozások. Mindezek természetesen a megfelelő koronavírus elleni készenlét és védekezés mellett, hiszen a járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani.

A kúraszerű ellátások, és egynapos beavatkozások, illetve egynapos sebészeti ellátás is fokozatosan újraindul. Minden egynapos sebészeti ellátás előtt, a betegfelvételkor, helyben a Balaton utcai telehelyen a beavatkozás napján általános előszűrés történik.

A koronavírus átvitel szempontjából magas kockázattal járó tervezett műtétek és beavatkozások elvégzéséhez szintén egy negatív PCR teszt szükséges. A vizsgálatra a szakorvos ad beutalót és időpontot. A tesztet a műtét vagy beavatkozás előtt maximum négy nappal el kell végezni. Területen kívüli beteget elektív beavatkozásra csak 48 órán belüli negatív PCR eredménnyel fogad az intézmény.

Minden egyéb, koronavírus fertőzés szempontjából nem magas kockázatú elektív műtét vagy beavatkozás, egynapos beavatkozás, illetve osztályos akut fekvőbeteg felvétel előtt a betegfelvételkor általános előszűrés, illetve koronavírus gyorsteszt elvégzése kötelező. A vizsgálatra a szakorvos ad beutalót és időpontot. A tesztet a műtét és beavatkozás előtt maximum négy nappal el kell végezni.

Hétfőtől a koronavírus-gyanús betegek ellátását a Sürgősségi Betegellátó Osztály végzi az erre a célra elkülönített Bőrgondozó Intézetben. Itt vizsgálják meg a koronavírus gyanús gyermeket és a gyanús traumás sérülteket is.

A kórházi ellátást igénylő koronavírus teszt pozitív eseteket Kiskunhalasra szállítják. A koronavírus gyanús elektív műtéteket, illetve szüléseket továbbra is Kecskeméten látják el. Hétfőtől a megfelelő zárófertőtlenítést követően, megkezdődik fekvőbeteg osztályaink eredeti helyre történő visszaköltözése – áll a kórház közleményében.

A Bőrgondozó Intézet eddigi bőrgyógyászati rendelései a továbbiakban a Rendelőintézet erre kijelölt helyiségeiben lesznek.

A laboratóriumi vizsgálatokra, vérvételre a betegeket 15 percenként tudják beengedni, ezért továbbra is javasolják az egyéb, külső vérvételi helyek igénybevételét. A fül-orr-gégészeti osztály átmenetileg a Hotel épület 4. emeletén marad. A látogatási tilalom a fekvőbeteg osztályokon továbbra is érvényes. A Rendelőintézetben a vizsgálatokra továbbra is kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban, és amennyiben a szakrendeléshez szükséges, beutalóval lehet csak megjelenni.

A szakrendeléseken maximum négy beteget vizsgálhatnak óránként, ezért fontos, hogy mindenki csak a megadott időben érkezzen a vizsgálatra, a várókban töltött idő és az ott várakozók számának minimalizálása érdekében. Az intézmény területén továbbra is kizárólag védőmaszkban lehet tartózkodni. A kórház arra kér mindenkit, hogy a vizsgálatra lehetőség szerint egyedül érkezzen, és kérik, hogy a váróban pedig a 1,5 méteres távolságot egymás egészségének védelme érdekében mindenki tartsa be!

Az épületbe való belépéskor a bejáratoknál továbbra is pre-triage, azaz előszűrés történik, lázméréssel és kérdőíves dokumentációval, ezért a bejáratoknál várakozásra kell számítani.