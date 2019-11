Kecskemét ismét csatlakozik a klímasztrájkhoz

November 29-én pénteken megrendezésre kerül a IV. Globális Klímasztrájk, amelyhez Kecskemét ismételten csatlakozik. A rendezvényért felelős személy: Fekete László.

„Válaszúthoz jutottunk a történelemben. Ha nem hajtunk végre eddig soha nem látott változtatásokat a társadalom minden terén, a világ, ahogy ma ismerjük és szeretjük örökre elveszhet. Ami a következő hónapokban és években történik, meg fogja határozni az emberiség jövőjét. Együtt kell jobbá tennünk ezt a világot. Magunkért, és minden eljövendő generációért. Célunk, hogy megoldjuk a klímaválságot és olyan társadalmakat teremtsünk, melyekben-harmóniában élnek emberek embertársaikkal és környezetükkel egyaránt.” – írják a kecskeméti esemény beharangozójában.

A Fridays For Future Kecskemét, a helyi esemény egyik szervezője, a kezdeményezés konkrét követeléseit is megosztotta hírportálunkkal.

1. Tartsuk a globális hőmérséklet emelkedést 1,5 °C alatt az iparosodás előtti szinthez képest.

2. Biztosítsuk a klímaigazságosságot és az egyenlőséget mindenkinek

3. Hallgassunk a jelenleg elérhető legjobb tudományos megállapítások összességére!

– Követeléseink tudományos tényeken, megbízható adatokon alapulnak. Elismerjük, hogy a klímaválság jelen tapasztalt problémái a társadalmi-, gazdasági rendszerünk hibáiból származnak, változásra van szükség. Fel kell hívnunk a döntéshozók figyelmét az azonnali lépések megtételének sürgető fontosságára – közli az kezdeményezés alapvetéseit az esemény helyi szervezője.

A klímasztrájkra 14:00-17:00 között kerül sor (gyülekező 13 órától). A helyszín: Kossuth tér a ,,0 km kő’’ és a ,,C’’ padok közötti területe.

14:00 és 16:30 között megtörténik az előre elkészített transzparensek kihelyezése és magasba tartása, közben a beszédek is elhangzanak. Az érdeklődő járókelőknek is lehetőségük lesz kérdezni, illetve megosztani véleményüket, később a klímavészhelyzet súlyosságáról is bővebb tájékoztatás fog elhangzani. 16:30 és 17:00 között a demonstráló táblákkal a Kodály Zoltán térre sétál a tömeg, ezzel zárul az esemény.

17 órától a Szakszervezet szervezésében megrendezésre kerül egy ökotudatos este ,,Kodály apánk vonatozna! Te? Miért nem?’’ címmel a kecskeméti vasútállomáson. A résztvevők környezettudatosságra formáló játékokat próbálhatnak ki, vetítéseket nézhetnek, előadásokat hallgathatnak, a zöld karácsony és a zöld misszió programon is részt vehetnek, de akár virágot is ültethetnek. 18 órától a kecskeméti Resti Kornél együttes ad koncertet a Resti presszóban.

A Szakszervezethez, a globális klímasztrájk főszervezőjéhez, ebben az évben már számos környezettudatos program kötődik; ilyenek voltak például a közös iglu építés, a környezettudatos Halloween buli, illetve a közös szemétszedések is.