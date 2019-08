Kecskéket tereltek karámba a kecskeméti egyetemista gólyák

Az egyetemi gólyák is kivették részüket a kecskeméti Hírös Hét programjából, sőt, ők maguk szolgáltatták a fesztivál pénteki napjának egyik legviccesebb megmozdulását: káposztával próbáltak kecskéket átterelgetni egyik karámból a másikba.

Egész jó benyomást kaphatnak a megyeszékhelyről az ide érkező, leendő első évfolyamos egyetemi hallgatók, hiszen a gólyatáborukkal párhuzamosan zajlik a Hírös Hét, amely a fiataloknak is kínál programokat, elég az esti koncertekre gondolni. A két esemény pénteken szorosan összekapcsolódott, ugyanis a gólyáknak a főtérre szerveztek vetélkedőt, akik így belekerültek kicsit a fesztiválba, sőt, egy időre ők maguk lettek a látványosság.

Mint azt Mátics Balázstól, a Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökétől, szervezőtől megtudtuk, összesen 216 fiatal érkezett a gólyatáborba. Érdekesség – bár igazából kézenfekvő –, hogy elsősorban az ország távolabbi pontjairól jelentkeztek a leendő egyetemisták az egyhetes együttlétre, Kecskemétről és környékéről csak körülbelül harmincan. A résztvevőket – miután elfoglalták szállásukat Homokbányán – nyolc csapatba osztották, és indult is a versengés; ügyességi, gyorsasági és a gólyatáborban megszokott, esetenként alkoholt is igénylő feladatokkal.

Pénteken egy nyolc kilométeres városismereti túrán tesztelték a nyilván kialvatlan és esetlegesen másnapos gólyák állóképességét, és igyekeztek őket hasznos és praktikus tanácsokkal, információkkal ellátni a várossal kapcsolatban. A kánikulai melegben bizonyára nem bánták, hogy a főtéren végre leülhettek, és elfogyaszthatták az ebédként tálalt csilis babot, hogy aztán újult erővel vethessék magukat a versenybe. A próbákon – akárcsak tavaly – a kecskék is főszerepet kaptak, az egyik feladat például az volt, hogy az állatokat egy körbekerített területen egyik karámból a másikba csalogassák, ha nem ment szép szóval, hát akkor káposztával. Idén is kecsketejben fürösztötték a gólyákat – pontosabban azzal spriccelték őket –, és csatlakoztak a kecsketejivási rekordkísérlethez is (542-en ittak kecsketejet). Emellett volt kirakó, futás, és a fiatalok találkozhattak a helyi egyesületek, klubok sportolóival, így például a női kézilabdázókkal, a férfi kosarasokkal és a bokszolókkal is. Mátics Balázs kiemelte: fontosnak tartják, hogy a tanulmányaikat Kecskeméten folytató egyetemisták ne szakadjanak el a sporttól, és ha kedvük van, itt is űzzék kedvenc sportágukat, mert erre a város sok lehetőséget kínál.

Közben a főtéri színpadról megérkezett a remek zenei aláfestés, feltörekvő helyi zenekarok révén, este pedig DJ-k gondoskodtak a jó hangulatról. A gólyatábor vasárnap zárul, ahogy Mátics Balázs fogalmazott: egy kis ajándékkal, de remélhetőleg annál nagyobb élményekkel búcsúznak el a leendő elsősöktől.