Kecelen folytatja plébánosi szolgálatát Fekete Szabolcs

Fekete Szabolcs esperes, kanonok, a bajai Szent József Plébánia plébánosa augusztustól új helyen folytatja papi szolgálatát. A közgazdasági végzettséggel is rendelkező pap színes egyéniség, több élő nyelvben és két holt nyelvben is jártas, a Bibliát is tudja eredetiben olvasni.

– Mi vezérelte a papi pályára?

– Az általános iskolában már nagyon szerettem szentmisére járni, a templomi liturgiákon részt venni. A középiskolában érdekelt a papi hivatás, tiszteletet és egyfajta elfogultságot ébresztett bennem, majd lassan megérlelődött a döntés, hogy szeretnék én is pap lenni, szeretném az életemet az Isten szolgálatában ily módon, a papi hivatás betöltésével élni. Előtte elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemet, majd később érdeklődésből a jogi egyetemen is szereztem abszolutóriumot, melyek hasznomra váltak papi éveimben is: szemléletem formálásához hozzájárultak.

– Mire a legbüszkébb, a tizenegy év munkájából mit emelne ki? A Katolikus Szeretetszolgálat, a karitász helyi csoportja a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye legjobban működő csoportjai között van.

– Hálás vagyok azért, hogy itt dolgozhattam és a papi hivatásomnak élhettem, Baján és a környéken szolgálhattam Istent – az Isten egyházát, amely emberekből áll. Igyekeztem emellett a településen élőkkel együtt dolgozni, és így a helyi emberi közösséget is igyekeztem szolgálni. Az egyháznak nagyon sok olyan szolgálata van, amely nemcsak a katolikus felekezetű hívő emberek javát mozdítja elő, hanem több olyan tevékenységet is végzünk, aminél nem számít az, hogy az illető hívő ember-e, hanem ha gondoskodásra szorul valaki, akkor igyekszünk segíteni. Örülök annak, hogy nemcsak a katolikus közösséget szolgálhattam – ami nyilvánvalóan egy papnak az elsődleges feladata –, hanem emellett megadatott, hogy a tágabb értelemben vett emberi közösségért is dolgozhattam. Emellett én azért is hálás vagyok, hogy a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül is tudtam hirdetni az Isten jóságát, fontos volt, hogy eljusson azokhoz is, akik nem annyira templomba járó emberek, de jóérzésűek, és tisztelettel igyekeznek a többi emberrel együtt munkálkodni. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy büszkeséggel gondolok vissza, de a kötelező szerénység inkább arra késztet, hogy különös hálával említsem: a szeretetszolgálatokban, vagyis a Katolikus Karitászban tizenegy esztendőt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportjával pedig több mint négy évet töltöttem. Ha szabad ezt mondani, megtiszteltetés volt, mert az egyháznak és minden emberi közösségnek egyik legragyogóbb arca az, amikor az elesett emberen segítünk. És ez teszi egyúttal hitelessé az egyház működését. A Katolikus Karitásszal megélhettem azt, hogy a vörösiszap-katasztrófa idején, az észak-magyarországi árvíznél, de a bajai dunai árvíznél is szolgálhattunk, segíthettünk.

– A járvány időszaka nagy megpróbáltatás volt az országnak. Ön hogy élte meg?

– A mostani járvány idején, az elmúlt hónapokban szintúgy mindkét szeretetszolgálat folyamatosan dolgozott, segített. Az a reményem, hogy ez nem fog hiányozni a következő állomáshelyemen sem, hiszen ott is működik szeretetszolgálat. Örömmel tölt el továbbá, hogy Baja környékén 2016-ban négy új katolikus intézmény jött létre. Korábbi állami és önkormányzati intézményeket fenntartásába vett a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala: Mélykúton és Sükösdön iskolát, Nagybaracskán és Baján („Fölvégen”) iskolát és óvodát is. Szép feladat az egyházi fenntartásba átkerülő korábbi állami vagy önkormányzati intézményben szemléletet formálni, hitéletet kialakítani és összetartást megteremteni. Megmutatni: milyen nagy szükség van a hitéleti lelkiségi alapra az ember életében. Ha csak az elmúlt négy hónapra gondolunk: hány embertársunk lelki világa tört össze, roppant meg attól, hogy a hagyományos élet keretei megkérdőjeleződtek és nem tudták, kihez forduljanak. Ha van hitéleti-lelkiségi alap bennünk és elköteleződés, akkor az élet viharait is sokkal könnyebben állhatjuk. Nem állítom, hogy engem nem viselt meg ez az időszak, de nagyon sok olyan meglett embert láttam, akik meginogtak, kétségbeestek, elbizonytalanodtak azon oknál fogva, hogy a hagyományos életkeretek megrendülését nem tudták feldolgozni. Nagyon nagy szükségünk van erős, szilárd hitéleti alapra, amit a katolikus köznevelési intézményekben elsajátíthatnak a felnövekvő generációk. Komoly megtiszteltetés volt a katolikus intézményekben dolgozni – hála istennek, ezt a munkát Kecelen is folytathatom.