Kátai Mihályra emlékeztek Kecskeméten

A napokban elhunyt 85 éves Kátai Mihály Munkácsy-díjas festő-, zománc- és iparművészre emlékeztek meg hétfőn a kecskeméti Hírös Agórában.

Egykori pályatársai és alkotóművészek elevenítették fel a neves művész életútját, melynek egy évtizede Kecskeméthez is kötődött. A megemlékezést a Hírös Agórában látható Kátai Mihály Hold-tükör alkotása előtt tartották meg szűk körben.

Balanyi Károly, a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének vezetője elmondta: ő még dolgozott vele együtt. Kátai Mihály alapította meg 1975-ben Kecskeméten a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepet, mely akkor még a GAMF-on működött. Később abból nőtte ki magát a Zománcművészeti Alkotóműhely. A képzőművész a nyolcvanas évek közepéig vezette a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepet, a művészek között voltak például oroszok, svédek, nyugat-európaiak egyaránt. Aranykorát élte akkor a zománcművészet, ösztöndíjat is kaptak az alkotók. 1985-ben alapították meg a Zománcművészeti Műhelyt, a Bethlen körúton, ahová az Alkotótelepet is átköltöztették. Nem sokkal ezután visszatért a fővárosba Katái Mihály, később pedig Szentendrére költözött.

Balanyi Károly hozzátette: Kátai Mihálynak meggyőződése volt, hogy a tradíció, a hagyomány, a népművészet értékeit a kortárs művészetben is meg lehet és meg is kell jeleníteni. Bátran szembe ment a divatos tendenciákkal. Törekvése volt az is, hogy mindez jelenjen meg Kecskemét városképében. Talán vannak, akik még emlékeznek a míves utcatáblákra a széchenyivárosi panelek falán, például a Hitel utca környékén.