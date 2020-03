Karanténvideót készített a kecskeméti KIES zenekar

A kecskeméti KIES zenekar megalkotott egy karanténvideót, amit maguk rögzítettek otthon, egy olyan dalra, ami talán aktuálisabb, mint valaha.

A zenekar a dallal szeretne egy kis erőt adni az embereknek ebben a nehéz helyzetben. – Ez a dal a februárban megjelent „Nincs az a sor, amibe szívesen beállnék” című lemezünk egyik tétele, amit most úgy éreztünk, hogy aktuálisabb, mint valaha – mesélte Kaldenekker Ferenc, zenekari tag. – A súlyos egészségügyi krízis mellett, rengeteg munkahely megszűnt, sok cég került válságba, és nagyon sokan vannak most kilátástalan helyzetben. Szerettük volna az emberek felé azt kommunikálni, hogy tartsanak ki ebben a nehéz gazdasági, és egészségügyi helyzetben, fogjunk össze, hogy gyorsabban túl legyünk ezen az egészen – tette hozzá.

A klip létrejöttének körülményeit is megosztotta Kaldenekker Feri

– Rengeteg klipet tervezünk az új lemezre, és épp aktuális lett volna egy új forgatása is, de mivel mi zenekari szinten és egyénileg is gyakoroljuk a társadalmi felelősség vállalást – kerüljük a tömeget, mindent otthonról intézünk, amit csak lehet –, így Ádinak az az ötlete támadt, hogy forgassunk egy videót arról, hogy mit csinálunk otthon, amíg átvészeljük ezt az egészet. Mindenki magának rögzítette otthon a felvételeket, majd Szűcs Andris (Naplók studio) rakta össze a végleges videót. Ezzel is ösztönözni szeretnénk mindenkit arra, hogy tartson ki, és próbálja hasznosan tölteni az időt, ha sajnálatos módon így alakult. Vigyázzunk egymásra, és legyünk türelemmel! – mondta végül.

Borítóképünk illusztráció!