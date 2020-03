Karanténba került egy személy Jakabszálláson

Házi karanténba került egy jakabszállási lakos otthonában – tájékoztatta a baon.hu-t Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere. Az illető Olaszországban járt, de senkivel nem érintkezett a településen.

– Olaszországból érkezett haza egy jakabszállási lakos, akit járványügyi megfigyelés alá helyezett a Bács-Kiskun Megyei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, melyről vasárnap délelőtt negyed tíz előtt tájékoztatott határozatában a hatóság. Ennek értelmében az érintett két hétig, március 27-ig nem hagyhatja el az otthonát. A jakabszállási lakosnál automatikusan, a határátlépést követően rendelték el a karantént, így nem érintkezett senkivel a településen. A határozat szerint a kijelölt területet nem hagyhatja el, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával érintkezhet – mondta Szabó György Róbert.

Megtudtuk, hogy – amint az a határozatban is szerepel – az illető tünetmentes, nincsenek panaszai, a karantén a megelőzést szolgálja.

A polgármester azt is elmondta, hogy az érintett családját már a határról értesítették, akik érkezéséig mindent bevásároltak, ami a karantén alatt kellhet, így egyelőre nem kérnek segítséget az önkormányzattól. Szabó György Róbert hangsúlyozta, hogy amint ez a szükség felmerül, a megfelelő óvintézkedések keretében segítik, ellátják a családot, akár a bevásárlást is megoldják helyettük, melynek ellenértékét a család kiegyenlíti az önkormányzat részére, amihez nem szükséges fizikai kontaktus sem. Ehhez minden szükséges eszközt beszereztek, még a bankjegy fertőtlenítő szprék is rendelkezésükre áll.

Szabó György Róbert arra kérte a lakosokat, hogy minél kevesebbet mozduljanak ki otthonról és a lehető legkevesebbet érintkezzenek egymással, ez különösen fontos az idősekre nézve. Ha szükséges, mindenki ellátását meg tudja oldani az önkormányzat, senki sem marad segítség nélkül.

– Az emberek kellően józanok ahhoz, hogy ezt belássák – mondta a polgármester és hozzátette, hogy hétfőn különszámmal jelentkezik a helyi újság, amiben összeszedték mindazon információkat, amit a vírussal kapcsolatban tudnak és ami a lakosságnak fontos információ lehet – kezdve a háziorvosoktól, a gyermekétkeztetésen és bölcsődei-óvodai ellátáson keresztül egészen a megváltozott élethelyzetből fakadó napi életmenettel kapcsolatos tudnivalókig.