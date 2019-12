Karácsonyi műsort tartottak időseknek és fiataloknak a jánoshalmi sportcsarnokban

Szórakoztató karácsonyi műsorral kedveskedett a jánoshalmi önkormányzat a város szépkorú lakóinak. Az idősek karácsonyán Poór Péter, majd az azt követő városi karácsonyi ünnepségen Bereczki Zoltán színész, énekes lépett fel a Fenyvesi Máté Sportcsarnokban rendezett ünnepségen.

Kovács József alpolgármester köszöntötte a szépkorúak közönségét, akiket a város legkisebb lakói leptek meg karácsonyi műsorral. Hetek óta készült lelkesen a Gyermeklánc Óvoda Batthyány utcai maci csoportja, hogy a színpadra varázsolják a karácsony hangulatát. Előadásuk címe: a Fenyőfa álma volt, a mesét betanította a gyerekeknek Csernákné Kasziba Zsuzsanna, Lukács Edit és Kovácsné Mészáros Márta.

A karácsonyi műsor sztárvendége Poór Péter, a Magyar Televízió 1967-es Táncdalfesztiválon debütáló táncdalénekese volt, aki az Utánam a vízözön című dallal vált ismerté, majd 1968-ban a Piros tulipánnal aratott fergeteges sikert. Poór Péter nem csak a hazai, de a kelet-európai országok színpadain is hatalmas sikerrel szerepelt, több fesztivál első, illetve közönség díjasa volt. Szófiában, Berlinben, Moszkvában, Drezdában és Lipcsében is sikerrel vendégszerepelt. Itthon a Színművészeti Főiskola elvégzése után játszott a Szegedi és a Miskolci Nemzeti Színházban is, de a televíziós szórakoztató műsoroknak is rendszeres vendége volt.

A jánoshalmi sportcsarnokban az ismert slágerek között elhangzott a Fekete vonat című dal is, amellyel aranylemezes lett.

Az idősek karácsonya után, az Imre Zoltán Művelődési Központ szervezésében városi karácsonyi ünnepségre került sor a sportcsarnokban, ahol telt házas közönség előtt lépett színpadra Bereczki Zoltán színész, énekes, előadóművész.