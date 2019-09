Kamerunban járt missziós úton Kurdi Viktor

Kurdi Viktor vendégeskedett a napokban a wojtylás sorsközösségben. Ezúttal nem a Bácsvíz Zrt. vezérigazgatójaként, hanem egy nagyon izgalmas, tanulságos és különleges kameruni útról mesélt a népkonyhára járó szegényeknek.

A szegényeket segítő Wojtyla Barátság Központban újabb lelki útravalót kaptak a rászorulók. Kurdi Viktor olyan világról tartott vetített képes előadást, ahol a szegénység, a bizonytalan holnap ellenére is sokkal boldogabbak az emberek, mint hazánkban.

Elmondta: húga a férjével hét éve szolgál misszionáriusként Kamerunban. A nyelvész házaspár – egy keresztény szervezet által – azzal a céllal költözött ki a nyugat-afrikai országba, hogy a Bibliát lefordítsák és népszerűsítsék.

– Kamerunban mintegy 25 millióan élnek. Az élővilága gyönyörű. A fő nyelv a francia és az angol, de ezek mellett kétszáz helyi nyelvet is beszélnek. A Szentírás üzenetét az anyanyelven keresztül lehet megérteni igazán, a tanult nyelv, a francia és az angol erre nem mindig alkalmas. Ezért is nagyon fontos a húgomék munkája – mesélte Kurdi Viktor. – Eleinte a falvakban a törzsek között éltek, később már az alkalmazott teológiai tudást adták át az ottani tanítóknak. Régóta kaptunk meghívást tőlük egy látogatás erejéig, de mint családfő, sokáig tartottam és féltem ettől. Végül mégis az utazás mellett döntöttünk – mondta tovább az utazás előzményeit.

Hosszas előkészületek előzték meg az utat. Hat oltást kellett felvenniük, hogy a betegségekkel szemben védettek legyenek. Az egyik legveszélyesebb Kamerunban a malária, így erről a betegségről különösen sokat olvastak előzetesen és az utazás során végig gyógyszert szedtek.

A tizenkét napos út minden félelem ellenére nagyon jól sikerült, egy életre szóló élménnyel gazdagodott Kurdi Viktor és felesége, valamint három gyermekük.

– Egy nagyon érdekes és más világ tárult elénk Kamerunban. Sokkal szegényebb körülmények között élnek mint mi, mégis sokkal boldogabbak. A jobb módúak betonházakban élnek, de a lakosság zöme egyszerű, sárral tapasztott, ablaküveg nélküli házakban lakik. Általában nincs fürdőszobájuk, a vízparton fürdenek. A közbiztonság nem jó. A mának élnek, mivel számukra kilátástalan a holnap, így nincs pénzügyi kultúrájuk, mentőszolgálatuk és orvosi ellátás is csak alig. A fővárostól távolodva betonutak elvétve vannak, járda nincs, a közlekedési moráljuk pedig messze eltér az európaitól. Egy kétsávos úton gyakran négy autó is megy egyszerre. Nincs tömegközlekedés, csak taxik. Egy ötszemélyes autóba akár nyolcan is beszállnak. Ami viszont van, az az internet, a mobiltelefon és a tévészolgáltatás. Gyönyörű és tiszta ruhákban járnak, illetve a frizurájuk is tökéletes, ha templomba, ünnepre vagy vendégségbe indulnak. A legnépszerűbb két foglalkozás a szabó és a fodrász. Az életörömük pedig irigylésre méltó – részletezte.

A gasztronómiai különlegességek közül a Kurdi család fogyasztott colabogyót, mely frissítő és élénkítő, valamint egy vendégségben ettek gaboni viperát. A mérges kígyót pörköltszerűen készítették el, melyet egy afrikai vendéglátójuk szerény otthonában ettek meg, a tányért a térdükön tartották evés közben. Evőeszköz sem jutott mindenkinek. Mindez azonban mindennapos a kameruni családoknál.

– A családokban sok gyermek születik, de magas a korai halandóság. A fővárosban átlagban 4-5, a vidéki településeken 6-7 gyermeket szülnek. Vidéken gyakori, hogy nevet csak két-három év után kapnak a gyerekek, amikor már nagyobb eséllyel életben maradnak. A születésnapokat sem ünneplik. Sokan azt sem tudják, hány évesek pontosan. Napjainkban azonban az állam kampányban ösztönzi a családokat, hogy születés után rögtön anyakönyveztessék gyermekeiket – mesélt további részleteket Kurdi Viktor.

A beszámolóból az is kiderült: Kamerunban nagyon sok vallás él egymás mellett. Negyven százalékuk keresztény, 40 százalékuk törzsi vallás szerint él, 20 százalékuk muzulmán vagy egyéb vallású. Sokszor a szellemvilág, a hiedelmek vegyülnek az ismert vallásokkal. Nem ritka, hogy a gyerekeknek csúnya nevet adnak, hogy ezzel is elűzzék a gonoszt. Egy haláleset, egy temetés nem okoz szomorúságot, sőt az sem ritka, hogy a halottat a háza udvarában vagy a házban temetik el. Egy-egy ünnepkor pedig a síron táncolnak, hogy az elhunyt szeretett is részese legyen az örömüknek.

– Mindennap ért minket meglepetés és olyan élethelyzet, ami újdonság volt a számunkra. Például a gyümölcsöt hipós vízben kellett megmosni a fertőzések elkerülése végett. Mégis nagyon boldogok vagyunk, hogy megismerhettük ezt a világot, mely merőben más, mint itthon, de nagyon is tanulságos – mondta végül Kurdi Viktor.