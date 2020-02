Kamerákkal figyelik, van-e vadmacska a Tőserdőnél és a Kolon-tónál

Három vadkamerát helyezett ki a Kolon-tónál és kettőt a Tőserdőben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, hogy vadmacskák jelenlétére gyűjtsenek bizonyítékot.

A kamerákat olyan élőhelyekre rögzítették, ahol potenciálisan előfordulhat a kisméretű ragadozó. A kamerák elé dörgölőzőfákat is kihelyeztek, melyeken reményeik szerint szőrminták is fennakadnak. Az országban már több helyen is sikerült kimutatni ilyen módszerekkel a vadmacskák jelenlétét.

Mint a Kiskunsági Nemzeti Parktól megtudtuk, a vadmacska könnyen összekeverhető a cirmos házi macskával. A külső morfológiai jegyek sem mindig adnak biztos eredményt. A szőrmintából genetikai vizsgálattal egyértelmű eredményt lehet kapni, de az elpusztult egyedek testhossz-bélhossz aránya is egy olyan morfológiai bélyeg, amely alapján biztosan beazonosítható, vadmacska-e az adott példány.

A kihelyezett kamerákat néhány hét után nézik meg, milyen fajokat kapnak lencsevégre, lesz-e köztük vadmacska. Nem árt tudni, hogy ez a faj fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.