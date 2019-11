Kalocsára ért a gasztronómiai szövetség országos sorozata

A vendéglátás elismert szakértői adták át tudásukat a napokban tanulóknak, vendéglátósoknak és érdeklődőknek, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSz) országos roadshow-jának egyik utolsó állomásán, Kalocsán, az érsekkerti Platán Rendezvényközpontban.

Az előadások talán legfőbb üzenete a gondolkodásmód frissítése – mindeközben persze a magyar konyha tradícióinak megőrzése volt.

– A hagyományt ne őrizzük, mert biztonságban van, ne ápoljuk, mert nem beteg, hanem éljük meg – vázolta előadásában az újszerű szemléletet Krivács András, az MNGSz elnöke.

– Szeretnénk megszólítani a kollégákat: fiatal felnőtteket, tanulókat, vendéglátásban dolgozókat és a szaktanárokat, akik a jövő generációinak adnak iránymutatást, és a 21. század gasztrokultúráját próbálják elültetni a fejekben – magyarázta a rendezvénysorozat küldetését lapunknak adott nyilatkozatában Krivács András. A szövetség vezetője elmondta: a roadshow-val az összes megyében jártak, Kalocsa és így Bács-Kiskun megye az utolsó előtti állomás volt, ezután már csak a legnagyobb rendezvény, a budapesti van hátra. Az előadók a szakma legelismertebb tagjai közül kerültek ki, és az ország minden tájáról érkeztek.

– Ambrus György, a casual diningért felelős alelnök a közétkeztetést végzőkhöz szól, Hajcsunk Tibor alelnök, barista a kávézás kultúrájáról, Bobák József az éttermi trendekről és a borokról beszél, míg az én témám a hagyományos evolúció a gasztronómiában: honnan indultunk, hova érhetünk el – sorolta a témákat Krivács András. – Persze nem maradhat ki a fine dining sem, amit a témáért felelős alelnök, Volenter István prezentál, majd a végén Mayer Gyula jön, aki az oktatásról beszél – vázolta a nap felépítését.

Az MNGSz-elnök hangsúlyozta: azért van létjogosultsága az ilyen előadás-sorozatoknak, mert az elmúlt évtizedben – hasonlóan a technológiai vívmányokhoz – a gasztronómia is rengeteget változott, és ezzel lépést kell tartani. A sütő-­párolók például már megjelentek a közétkeztetésben, a magukra valamit is adó éttermek thermomixereket, thermocuttereket (számtalan konyhai műveletet önmagukban elvégezni képes készülékeket) használnak, a sous vide (magyarban: „szuvid”, vákuum alatti hőkezelési technika) pedig szintén elengedhetetlen a mai modern gasztronómiában, sorolt csak pár új eszközt és módszert. Krivács András hozzátette: a magyar gasztronómia sajátosságait azzal együtt is meg lehet őrizni, hogy tanulunk jó gyakorlatokat kínáló külföldi trendekből; érdemes tehát magunkba szívni ezt a tudást, fogalmazott.