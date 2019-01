Kalocsán már közérdek a kutyák ivartalanítása

Az állatvédők mélyen zsebbe nyúlnak, hogy segítsenek a gazdáknak. A napokban ugyanis ivartalanítási akciót hirdetett az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány.

A Kalocsa vonzáskörzetében tartott, nyolc hónapnál fiatalabb kutyákra harminc, a legfeljebb egyévesekre húsz és a bármilyen korú bull típusúakra szintén húsz százalék kedvezményt biztosítanak. A bullok ivartalanítását azért kezelik kiemelt ügyként, mert ilyen fajtákból érkezik hozzájuk a legtöbb, és elsősorban ők az áldozatai a kutyaviadaloknak – vissza kell tehát szorítani a számukat, hogy a bűnözők ezzel a céllal minél kevesebbet tudjanak befogni.

– Valószínűleg lesz olyan hónap is, amikor az anyagi lehetőségeink pont nem teszik lehetővé, hogy minden kutyán segítsünk, de lehet, hogy a rá következőben a tervezettnél többre is jut pénz. Ezért lehet jelentkezni más korú és fajtájú kutyákkal is: az összes igénylést elbíráljuk, egyenként – ajánlotta az ivartalanítási programot Békési Marianna kuratóriumvezető. – Igyekszünk megtenni mindent, nem adjuk fel a felelős kutyatartásra nevelést – jelentette ki, hozzáfűzve: remélik, hogy a lakosság mind szélesebb körben fogja megérteni és elfogadni az ivartalanítás fontosságát, ami mostanra közérdekké vált.

Ahogy arról már beszámoltunk, a kalocsai kutyamenhely jelenleg több mint kétszeres telt házzal üzemel, ami nagyban köszönhető a felelőtlen tartásból eredő szaporulatoknak. Sok vemhes vagy leellett állatot kellett menteniük, mostanra nincs több hely, ezért határozatlan időre kénytelenek voltak leállítani a kóbor kutyák befogását.

A város környékén praktizáló állatorvosok körülbelül 15-35 ezer forintért ivartalanítják a kutyákat, ebből áll egy bizonyos összeget az alapítvány, a fent írt iránymutatás szerint. A kedvezményt egy űrlap kitöltése és a kérvény pozitív elbírálása után lehet igénybe venni. A nyomtatvány letölthető az alapítvány Facebook-oldaláról.