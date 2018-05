Kalocsa testvérvárosai segítenek majd a nyelvtanulásban

A nyelvtanulásban is igyekszik segíteni a magyaroknak Kalocsa két testvérváro­sa, a német Kirchheim unter Teck és az olasz Altino.

Együtt ünnepelte a Europe for Citizens program keretében létrejött kalocsai tavaszi fesztivált Günter Riemer kirchheimi polgármester és Antonio Rossi altinói alpolgármester. Mindketten az Érsek­kertben tartott, testvérvárosi majálison nyilatkoztak lapunknak.

Egybehangzó véleményük szerint ideje mind nagyobb lépéseket tenni a nyelvi akadályok leküzdése felé. Úgy vélik, az Unió államainak közös nyelve az angol lesz, így saját településükön, valamint a velük kapcsolatban álló többi partnernél is azt sürgetik, hogy a nyelvtanulásban segítsék egymás fia­taljait. Kirchheim bátorítani igyekszik a külföldiekkel nehézkesebben kommunikáló magyarokat, Altino pedig cserediákprogramot hirdet a hatékonyabb együttműködésért.

– Mi, Európa egyik legrégebbi országaként gyakran magától értetődőnek vesszük a nemzetközi találkozókat. Azt tapasztalom, hogy a keletebbre élő nemzeteknek ugyanezzel még vannak nehézségeik – utalt a magyarok kevésbé nyitott hozzáállására Günter Riemer. A Kalocsával 25 éve testvérvárosi együttműködésben álló Kirchheim unter Teck polgármestere példaként említette egyik franciaországi partnertelepülésüket, akikkel már ötven éve jó barátságot ápolnak, pedig kezdetben még kézzelfogható közelségben volt a világháborús szembenállásuk.

– Kalocsa nagyon jó eséllyel indul neki a kapcsolatok nyitásának, látom a törekvést, és ez a kétnapos rendezvény is nagyon jó alkalom volt ennek elmélyítésére – fogalmazott Günter Reimer, aki hozzáfűzte: mindenképpen lát további lehetőségeket a két város kapcsolatában, de csak akkor, ha az új generációkat sikerül motiválni. Véleménye szerint ehhez kiválóan hozzájárult a majálist megelőző magyar népzenei táncház Szalonna és bandájával, akik a hazai közönség mellett német, olasz, romániai, szerbiai, csehországi és szlovákiai fiatalokat is szórakoztattak.

– Összességében nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat mindnyájan, akik most itt lehetünk: kulturális és gazdasági szempontból is sikerült erősíteni a kapcsolatokat – mondta az olasz dele­gáció nevében Antonio Rossi. Altino alpolgármestere felidézte: köztük és Kalocsa között mindenképpen a paprikatermesztés volt a közös pont, így ennek mentén kezdeményezték az együttműködést. Mezőgazdasági szempontból máris gyümölcsözőnek nevezte az eddigi találkozókat, hiszen hasznosnak bizonyult a fűszernövény feldolgozásának módszereit érintő tapasztalatcsere.

Iskolák közötti csereprogram indulhat

Antonio Rossi úgy vélekedett, hogy az Unió országai között alkalmanként fellépő feszültségek – amelyeket német kollégájához hasonlóan ő is az egykori háborúskodásra vezetett vissza – szintén jól kezelhetők akkor, ha a különböző nemzetek polgárai megismerik egymást és kapcsolatokat tartanak fenn, ebben pedig hatalmas szerep jut a fiatal generációknak. A kalocsai rendezvényen jelentette be: Altino iskolák közötti csereprogramot kezdeményez, mert meggyőző­déssel hiszi, hogy az európai közösség számára a pénzügyi egység megteremtése után a nyelvi egység kialakítása a legfontosabb feladat. A közös nyelv szerinte mindenképpen az angol, ennek egymás közötti használatára fogják buzdítani saját diákjaikat és a náluk vendégeskedő kalocsaiakat is.