Kalocsa felkészült a tömeges megbetegedésekre

Mindent megtesznek a kalocsai intézmények azért, hogy a város felkészüljön a járvány tetőzésére: a mentőknél van elég védőeszköz, a lakosságnak osztják a maszkokat.

A járvány tetőzése a csütörtöki kormányinfón elhangzottak szerint a korábban prognosztizált június-júliusnál valamelyest korábban, akár májusban is elérkezhet. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nagyjából akkor beszélhetünk a fertőzések csökkenéséről, amikor „tíz ember már csak kilencnek”, vagy ennél kevesebbnek adja tovább a betegséget. A COVID-19 magyarországi elnyújtásához, vagyis ahhoz, hogy ne szabaduljon rá egy időben túl sok beteg az egészségügyi rendszerre, szükséges az óvintézkedések fenntartása. Ebben segít a kalocsai önkormányzat, illetve számtalan adományozó, akik a Szent Kereszt Kórházat, a Kalocsai Mentőállomást, illetve a Szociális Központot támogatják.

Dr. Filvig Géza polgármester a Facebook-oldalán tudatta: önkormányzati képviselők és önkéntesek segítségével osztja a lakosság számára már korábban beígért mosható-fertőtleníthető textil szájmaszkokat. A városvezető beszámolója szerint szerdáig kb. „500-600 háztartást értek el” választókörzetenként. Sorra vette az elmúlt egy-két napban beérkezett adományokat és a folytatódó karitatív akciókat: a Karamell Sütő Kft. kenyeret ajánlott fel rászoruló családoknak, a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium dolgozói szájmaszkokat készítettek az önkormányzatnak (ezeket szintén a lakosság kapja meg), az Origó Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai pedig továbbra is végzik a szociális étkeztetést és a házigondozást, valamint naponta szállítják a szociális ebédet, idősek számára.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházához szintén érkeznek a felajánlások. A sort az önkormányzat nyitotta, egy egymillió forintos pénzadománnyal, amihez további kétmilliót adott a Richter Gedeon Nyrt., illetve ötszázezret a kalocsai Generál Kft. Nem csak anyagi jellegű adományok érkeznek a kórházba, hiszen egy helyi szakközépiskolától 3D-nyomtatással készült, plexi arcmaszkokat kaptak, majd – különböző védőfelszerelések kíséretében – jött 50 darab FFP2 szájmaszk is, a Novo Nordisk gyógyszergyártól. Magánszemélyektől, vállalkozóktól és további intézményektől ugyancsak kaptak juttatásokat, például készételeket és tartós élelmiszereket, de volt, aki mosógéppel lepte meg a rendelőintézetet.

A Kalocsai Mentőállomást szintén szívükbe zárták a helyiek: a járvány kitörése óta kaptak már mosó- és szárítógépet, illetve tucatszám érkeztek hozzájuk háztartási vegyiáruk, tartós élelmiszerek, több karton üdítő- és energiaital, számtalan csomag tea és kávé, hogy ezzel is könnyebb legyen a folyamatos készenlét. Az állomás kollektívája egyébként védőfelszereléssel is megfelelően el van látva: fertőtlenítőszerből, több típusú szájmaszkból és gumikesztyűből is van elégséges mennyiség. Információink szerint egyébként valamivel könnyebb helyzetben vannak, mint néhány héttel ezelőtt, amikor minden munkatársuknak 24 órában riaszthatónak kellett lennie. Most van, hogy éves szabadságot is ki tudnak adni, persze azzal a feltétellel, hogy kiértesíthetőnek kell maradni. Bár még mindig leterheltnek számítanak, lehetőségük van arra is, hogy túlórázzanak más települések mentőállomásain, ha vállalják.

Hatóságilag elrendelt házi karanténban egyébként 29-en tartózkodnak Kalocsán – ők, a korábbi bejelentések alapján, valószínűleg külföldről hazatért, vagy fertőzött személlyel kapcsolatba került, esetleg gyanús tüneteket produkáló helyiek. A városban eddig csak egy személy vállalta nyilvánosan a fertőzöttség tényét: ő arcüreggyulladása miatt már hetekkel azelőtt otthon lábadozott, hogy teszttel is igazolták volna a koronavírus jelenlétét a szervezetében. A negyvenes éveit taposó férfinek saját bevallása szerint fogalma sincs hogyan és mikor kaphatta el a betegséget, hiszen helyi vállalkozását működtette, jó ideje nem is mozdult ki a városból.