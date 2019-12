Kadétokat képeznek a majsai középiskolában

Együttműködési megállapodást kötött a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred. A majsai középiskolában ebben a tanévben indult a hazafias, honvédelmi nevelés.

Ünnepélyes eseményre gyűltek össze a kadétok a Tomori gimnázium aulájában, ahol hosszú távú együttműködésről írt alá megállapodást Farkas Zoltán, az intézmény igazgatója és Huszár Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnokhelyettese. Mint az aláíró felek hangoztatták: az együttműködés célja, hogy a felnövekvő nemzedéknek kézzelfogható és valódi értéket jelentő program álljon rendelkezésére, amely lehetővé teszi számukra a fejlődést annak érdekében, hogy a mai kor kihívásaira és a már most körvonalazódó jövőbeli kihívásokra megfelelően felkészülve léphessenek a felnőttkorba. Nemzeti érdek, hogy gyermekeink a hazájukért tenni akaró, felelős állampolgárokká váljanak.

A középiskolában ősszel indult meg a kadétképzés, ami népszerű a fiatalok körében, és volt, aki emiatt újrakezdte tanulmányait. Sipos Gergő 4,3-as átlaggal végezte el az általános gimnáziumi 9. évfolyamot, de a kadétképzés miatt ismét a 9. évfolyamba jár. – A családomban ugyan nincs katona, ám dédnagyapám megjárta a Don-kanyart és megtetszettek a történetei. A volt nyolcadikos osztálytársaim meglepődtek a döntésemen, amit nem bántam meg. A terveim között a tiszti vagy altiszti akadémia is szerepel – árulta el Gergő.

– A majsai gimnáziumban ősszel indult a kadétprogram, ami egy ágazati szakképzés. A kadétoknak sokrétű katonai elméleti és gyakorlati tantárgyaik vannak, amelyben szakmai segítséget is nyújt a pedagógusoknak a zászlóaljunk. A katonai szakmai gyakorlati órákra pedig biztosítjuk az eszközöket, felkészítjük a pedagógusokat és módszertani foglalkozásokat tartunk. A diákokkal tanórákon és azokon kívül is foglalkozunk, utóbbiak lehetnek szabadidős tevékenységek vagy táborok is. Augusztus végén például tartottunk egy „Béka tábort”, ahol a felvételt nyert kadétok ismerkedhettek a kötelmekkel. A szakmai programok mellett a zászlóaljunk végzi a kadétprogram logisztikai támogatását is, így az egyenruhákat és az oktatási anyagokat is mi biztosítjuk – mondta el Nagy Viktor alezredes, a Bács-Kiskun Megyei 38. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka.

A Tomori gimnáziumban három csapat verbuválódott a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett „Magyarország 20 éve a NATO tagja” elnevezésű középiskolai versenyre. Az országos döntőben végül a Bató András, Feldinszki Zoltán, Sipos Gergő, Varga Imre összetételű csapat képviselhette a majsai középiskolát. A fővárosban – a Stefánia Palotában – tartott versenyen az otthoni felkészülést igénylő feladatok (például filmkészítés, közvélemény-kutatás) mellett feleletválasztásos tesztet kellett megoldani, valamint fegyver- és harcjárműismereti játékban vettek részt. A majsaiak 9. évfolyamosai a 2. helyen végeztek. Jutalmuk egy-egy okosóra volt, jövőre pedig egy 6 napos nyári táborba mehetnek.