Jutalmazták a lakiteleki egyesület értékőrző munkáját

Az elmúlt 25 esztendő hagyományápoló és értékőrző tevékenysége elismeréseként Lakitelek Közművelődési Díjat kapott a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület.

Az elismerést az 56-os községi megemlékezésen Erki Tibor, az egyesület alapító elnöke és Varga Zoltán jelenlegi elnök közösen vették át Madari Róbert polgármestertől.

Az alapítók fontos célkitűzése volt továbbá a település Kárpát-medencei testvértelepüléseivel való kapcsolattartás is. A faluszépítők negyedszázada végzett munkájuk közül kiemelték, miszerint az egyesület tagjai tartották karban a művelődési ház melletti első fa játszóteret, az egyesület finanszírozta a Templom park díszkivilágítását, valamint a téren lévő fúrt kút is a faluszépítők kivitelezésében zajlott.

Az egyesület első éveiben aktív szervezője volt a lakiteleki falunapoknak, de az is a faluszépítőknek köszönhető, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával méltó módon lehet felzászlózni Lakiteleket. Az is a faluszépítők érdeme, hogy ma már méltó helyen, múzeumi keretek között látható Pulai Sándor falunak felajánlott gyűjteménye, de a faluszépítők közreműködésével újult meg a lakiteleki művelődési ház színházterme is. A csütörtöki ünnepségen az is elhangzott, hogy az egyesület kiadásában jelent meg a Lakitelek értékeit bemutató kötet, az Értékmentő emlékezet című könyv. De a faluszépítő egyesület szervezte a gyergyókilyénfalvai testvérkapcsolat 20. évfordulóján a Gyergyókilyénfalvi és Lakiteleki Értékek Találkozóját Lakiteleken. Ebből az alkalomból több száz év szünet után ismét szentmisét celebráltak az egykori felsőalpári templom épületében.

A faluszépítők 2017-ben emléktáblát avattak az 1956-os forradalom Lakiteleki Forradalmi Bizottsága tagjai emlékére a Lévai iskola homlokzatán. Az elmúlt években az egyesület is aktívan részt vesz a Wass Albert-felolvasóestek megszervezésében. Ugyanakkor az egyesület – a Népfőiskola Alapítvány támogatásával – 2018 őszén elindította a Faluszépítő Társaskör című rendezvényt, melyen minden hónapban ismert lakiteleki és közismert országos személyiségeket mutat be az érdeklődőknek Lezsák Sándor országgyűlési képviselő.