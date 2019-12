Június végéig biztos nem áll meg a vonat

A napi két intercityvonatot érintő módosítás kísérleti jellegű, a tesztüzem június végéig tart, az utasszámlálás adatai alapján születik végleges döntés – közölte a kecskeméti polgármester.

Mint azt megírtuk, december 15-én lép életbe a MÁV új, 2019–2020-as menetrendje. Még november végén derült ki, hogy a Budapest–Cegléd–Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged vonalon változik az ütemesen közlekedő inter­city­vonatok menetrendje és megállási rendje: naponta két vonatpár Szeged és Budapest-Nyugati között nem áll meg, menetideje így 18 perccel rövidül. Így teszik meg majd két óra négy perc alatt a körülbelül 180 kilométeres távot, ami kilencven kilométer per órás átlagsebességnek felel meg. A gyorsított vonatok megállásainak pótlása érdekében új vonatok közlekednek Kőbánya-Kispest és Kecskemét között. Az IC738-as és IC1733-es számú, Szent Gellért intercity helyett televonatok közlekednek vasárnapokon. A televonat a Nyugati pályaudvarról 11:28-kor indul, felszállás céljából megáll Zuglón és Kőbánya-Kispesten, továbbá le- és felszállás céljából Kecskeméten. A televonat Szegedről 14:12-kor indul, megáll Kecskeméten, leszállás céljából pedig Kőbánya-Kispesten és Zuglón. Csak televonat-jeggyel vehető igénybe, mely egy kedvezményes, a hagyományos ötvenszázalékos jegynél is olcsóbb jegytípus.

Az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy – mint írták – még a bevezetés előtt vonják vissza az új, utasellenes vasúti menetrendet. A peticiok.com oldalon úgy fogalmaznak: gyakorlatilag a lakosok érdekeinek figyelembevétele nélkül, fű alatt tette közzé a MÁV a menetrendet. – December közepétől a gyorsabb intercityk nem állnak meg több településen, így pont a nap legforgalmasabb időszakaiban maradnak az utasok IC-járat nélkül. A megmaradt járatokon garantált a túlzsúfoltság, valamint a várakozási idő és a késés növekedése – írják a petícióban, amit péntek 14 óráig közel 3300-an írtak alá. A legtöbben – közel nyolcszázan – Kecskemétről, majdnem ötszázan Szegedről, négyszázan Kiskunfélegyházáról, kétszázan Ceglédről, 130-an Nagykőrösről.

Még múlt hét elején Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs vezetője is kitért az ügyre. Elmondta, a városvezetést az IC-járatokkal kapcsolatos módosítás „hideg zuhanyként érte”, egyeztetés nem zajlott le Kecskeméttel, és ezt elfogadhatatlannak tartják.

Pénteken Szemereyné Pataki Klaudia polgármester közleményt adott ki az ügyben. Eszerint a menetrend módosításával kapcsolatos aggályokat levélben megküldte dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek. A levelet aláírták dr. Zombor Gábor és dr. Salacz László országgyűlési képviselők, valamint az IC-k által érintett városok polgármesterei is. Szemereyné Pataki Klaudia e hét szerdán személyesen is egyeztetett a miniszterrel.

– Megbeszélésünk értelmében a napi két IC-vonatot érintő módosítás kísérleti jellegű lesz. Ez az időszak június végéig tart, amely idő alatt zajlik majd az utasszámlálás. Az adatok kiértékelését követően, azok függvényében születik majd végső döntés. A kísérleti időszak alatt az IC indulásához képest néhány perc eltéréssel két új vonatpár közlekedik majd Kecskemét és Budapest között – közölte a polgármester.

Így vélekednek a petíció aláírói

„Nagykőrösről rendszeresen járok Budapestre és lehetetlenné teszi a tervezett menetrendváltozás, hogy időben elérjem a nemzetközi busz- vagy vasúti csatlakozásomat”;

„egyetemi tanulmányaimat Szegeden végzem, szinte mindennap használom a vonalat, megnehezítené az oda- és hazajutást, hisz járatok esnének ki emiatt”;

„a többi járat 20-25 perc késéssel fog közlekedni, a csatlakozások elérése érdekében korábban kell indulni egy órával” – ilyen hozzászólások olvashatóak a Szövetség petíciójánál.