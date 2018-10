Juhtúros, rókagombás, darált húsos töltött burgonya győzött

A burgonya fajtabemutató és szakmai előadások mellett könnyedebb programok is várták a hétvégén az V. Kiskunhalasi Burgonya Napokra látogató érdeklődőket a Sóstó Csárda területén, ahol idén is megrendezték a burgonyás ételek főzőversenyét.

A szervező Bács Gazda-Coop Kft. ötödik alkalommal rendezte meg az elmúlt hétvégén a szakmai előadásokkal és fajtabemutatóval is kísért gasztrokulturális eseményt, amelynek középpontjában a krumpli volt, amit nem csak nézegetni, hanem kóstolni is lehetett.

Idén a Bajai Halászlé volt a meghívott Hungarikum, amit a Bajai Jópofa Srácok nevű csapat tagjai képviseltek a Burgonyás Ételek Főzőversenyén. A versenykiírás szerint értelemszerűen burgonya alapanyagú ételféleségeket kellett elkészíteni. S, hogy mennyire ízletes és sokszínű a hazai gasztronómia, azt a számtalan módon elkészített burgonyás ételek bizonyították, amit felszolgáltak a zsűri elé a versenyzők.

Összesen 13. csapat versengett egymással, bár a korgógyomorral betérő vendégek legszívesebben valamennyi elkészült ételféleséget a legjobbra pontozták volna, hiszen mind nagyon finom volt.

Sós Dezső életműdíjas halasi mesterszakács vezetésével a zsűri végig felügyelte az ételek elkészítését, és nem csak a kész ételeket pontozták, hanem a főzőhelyek kialakítását, a készítők öltözékét és a tálalás módját is. A harmonikusan illeszkedő íz, zamat és illat alapján az idei évben is főlényesen nyerték a főzőversenyt a Bajai Jópofa Srácok, akik juhtúros, rókagombás, darált húsos töltött burgonyát készítettek. A második helyen a Vári István Szakképző Iskola kuktái végeztek, mimóza salátát állítottak össze batátával, fürjtojással, köretnek burgonya gombócot tálaltak hozzá paprikás mártással és grumanskával, ami az egyik legismertebb balkáni étel, hagyományosan 3 féle húsból készítik, marhából, sertésből és bárányból. A harmadik helyen végzett Hudi Jánosné juhtúrós birkapörkölttel tálalt tócsnija, ami reszelt nyers krumplival és liszttel készült, zsírban, kisütött népi étel, amit sokan lapcsánka név ismerhetnek.

A találkozón keresték 2018. legnagyobb burgonyagumóját is, a három legnagyobb gumó kiállítója értékes nyereményben részesült. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan idén is kitettek magukért, a két napos rendezvény ideje alatt több százan megfordultak az eseményen, amelyen a burgonyatermelőket foglalkoztató aktuális szakmai kérdések mellett tanácsadással is szolgáltak, valamint tartalmas családi programon látták vendégül az érdeklődőket.