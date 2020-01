Jubileumi koncerttel ünnepelték az új évet

A nagy sikerű rendezvény végén a közönség és a zenekar tagjai is pezsgővel koccintottak.

A hagyományok szerint, a Solti Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével köszöntötték a soltiak az új esztendőt szombaton délután. A város évnyitó rendezvényére zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagyterme.

A fellépő Solti Ifjúsági Fúvószenekar, amely a solti művészeti iskola növendékeiből tevődik össze, megalakulásának 15 éves jubileumát is ünnepelte ezen az évnyitó rendezvényen. A szokásoknak megfelelően, a műsor kezdetén Németh István, a város polgármestere mondott köszöntőt. A színvonalas műsorban klasszikusokat és modern darabokat is hallhatott a közönség. Erkel Ferenc, Johann Srauss, Pazeller Jakab, Bartók Béla, Farkas Antal művei mellett felcsendültek, Jacob de Haan, Rolf Løvland kortárs zeneszerzők alkotásai. Elhangzottak filmslágerek John Williams összeállításában és részletek Andrew Lloyd Webber Jézus Krisztus szupersztár rockmusicaljéből.

Több darabban Kákonyi Éva énekelt a zenekar kíséretében, magas színvonalon szólót. A műsor színesítésében a Levendula Művészeti Iskola néptáncosai is részt vettek. A zenekart felváltva vezényelte a zenekar vezetője, Fuchs Attila, a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője és a zenekar másik karnagya, az iskola fúvóstanára, Nagy Máté.

A fergeteges koncertet hagyományosan a Radetzky-induló zárta, amelyben a zenekar volt növendékei közül többen is beálltak régi szólamukba. A nagy sikerű rendezvény végén a közönség és a zenekar tagjai is pezsgővel koccintottak a sikeres új esztendőre.