Jövőre már sehol nem lehet avart égetni Magyarországon

Egy nagyobb kupac avar elégetésével annyi szálló por keletkezik, mintha kétszázötven busz folyamatosan menne egy álló napig. Nemrég egy törvénymódosítás megszüntette annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok maguk szabályozzák, lehet-e a településen kerti hulladékot égetni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995-ös törvény szerint idáig az önkormányzatok hatáskörébe tartozott az avar és kerti hulladék égetésének szabályozása, a képviselő-testületek ezen a téren saját rendeleteket alkothattak, és feltételekhez kötve, de engedhették az égetést. Jövő év január 1-jétől vége ennek a helyzetnek, az Országgyűlés ugyanis június elején (ellenszavazat nélkül) elfogadta a törvény módosítását, és kikerült belőle az említett rendelkezés, azaz az önkormányzatok lehetősége az avarégetés általános tilalmától való eltérésre. Az indoklásban kiemelték, hogy a levegő nem megfelelő minősége miatt kötelezettségi eljárás van folyamatban hazánk ellen. A változtatással a levegő javítása a cél, az avar- és kertihulladék-égetés egész országban való tiltásával pedig csökkenthető a szennyező anyagok kibocsátása.

Bács-Kiskun megye településeinek önkormányzatai eddig, és ebben az évben még különböző módon szabályozták a kérdést. Kecskeméten sem belterületen, sem külterületen nem lehet meggyújtani a száraz gazt, a leveleket, ágakat, más kérdés, hogy vannak, akik nem törődnek a tiltással, és mégis megteszik.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megkeresésünkre közölte: meleg, száraz nyári időszakokban, tűzgyújtási tilalom esetén akkor is tilos tüzet rakni a kertben, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. – Ahol a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét külterületen, azt a terület tulajdonosának, használójának írásban be kell jelentenie az égetés megkezdése előtt öt nappal, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez. A bejelentésnek tartalmaznia kell az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét. A bejelentést ingyenesen lehet megtenni – tájékoztatott a katasztrófavédelmi igazgatóság, felhívva a figyelmet, hogy a települések egyes részeire eltérő szabályok vonatkozhatnak, azaz minden esetben utána kell nézni, mit tartalmaz a helyi rendelet, és annak megfelelően lehet az avart meggyújtani. Fontos hangsúlyozni, hogy mindez már csak az idei évre érvényes, jövőre a teljes tilalom lép életbe – azt még nem tudni, lesz-e bármilyen lehetőség kerti hulladék égetésére.

A hatósági ellenőrzés, a bírságolás az illetékes járási hivatal hatósági osztályának feladata, de ha kár keletkezik a szabályok megsértése miatt, a katasztrófavédelemnek szankcionálási kötelezettsége van. Ez történhet a helyszínen tűzvédelmi bírság kiszabásával, vagy tűzvédelmi bírságolási eljárás lefolytatását követő hatósági döntéssel. A bírság az előidézett kár mértékétől függően húszezer forinttól hárommillió forintig terjedhet. A tűz okozóját büntetőjogi felelősség is terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak vagy emberek kerülnek veszélybe. Ilyenkor a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indul közveszélyokozás, rongálás, környezetkárosítás, közérdekű üzem működésének megzavarása, halál esetén gondatlan emberölés miatt.

– Ugyan a levegőtisztaság hatósági hatásköri szempontból nem tartozik a katasztrófavédelemhez, de mint az emberek életére és egészségére jelentős hatást gyakorló szempontra, mi is kiemelt figyelmet fordítunk. A környezetünket veszélyeztető légszennyezés okozta problémák nem tekinthetők az egyes állampolgároktól független kérdésnek. Tisztában kell lenni azzal, hogy mindenki tud és kell is, hogy tegyen a levegő tisztaságáért. Az emberek számára nagyon fontos a biztonságos otthon, arra azonban ritkán gondolnak, hogy ezért a biztonságért maguknak is tenniük kell. Sokan nem is gondolnak bele, hogy egy nagyobb kupac avar elégetésével annyi szálló por keletkezik, mint kétszázötven autóbusz huszonnégy órán át történő folyamatos közlekedése során – tette hozzá Kovács Andrea, a megyei katasztrófavédelmi főigazgatóság sajtószóvivője.