Jóval többen keresik fel a háziorvosokat

Dr. Hajdú Zoltán szerint sokan akarnak koronavírus­tesztet is, de ez nem megy könnyen. A háziorvos a közösségi oldalán adott ki aktualitásokkal teli közleményt a betegellátással kapcsolatos sajátosságokról.

A nyílt levélben az egészségügyi ellátóhelyekhez forduló páciensek számára közölt fontos tudnivalókat, és például azt is elmagyarázta, hogy telefonon miért nehéz mostanában elérni a rendelőket.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az iskola kezdetével és a szabadságolások végével jelentősen emelkedik az emberek közötti kontaktusok száma, ami nemcsak a COVID-19-járvány miatt veszélyes, de gyorsítja az ilyenkor eleve jelentkező betegségek terjedését is.

Az ősz elejére jellemző „meghűlésessel, lázas betegséggel, hasmenéses elváltozással” már most sokkal többen jelentkeznek, így az orvos azt kérte, hogy a betegek „korlátozott módon” látogassák mind a kórházi szakrendeléseket, mind pedig a háziorvosokat.

Hajdú Zoltán a bejegyzésben kihangsúlyozta: csak „előjegyzés, előzetes kikérdezés, hőmérsékletmérés” után vehetők igénybe az egészségügy szolgáltatásai, és ez hangsúlyosan igaz azokra, akik lázas tüneteket mutatnak.

Utóbbiakat arra is felszólította, hogy az állapotukról előzetesen konzultáljanak, vagyis „ne terheljék a sürgősségi felvevőhelyet”, inkább beszéljenek a háziorvosukkal, még ha az utóbbi időben ez egyre nehézkesebb is.

Elárulta: „a megkeresések száma ötven százalékkal megnőtt”, a rendelők nem is tudják azonnal felvenni a telefont, hiszen a több páciens több vizsgálattal és adminisztrációval jár. Most mindenki túlterhelt, ezért a betegektől azt kérte, hogy kitartóan és többször hívják a megadott számokat. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy az ellátást továbbra is könnyíti az e-recept „továbbra is működő” rendszere, így az éppen szükséges vagy állandó gyógyszerek felírása miatt szintén elég telefonon konzultálni.

A szakember a közleményben összeszedte a koronavírussal és a teszteléssel kapcsolatos eljárásrend legfontosabb pontjait is.

Elöljáróban leszögezte: mivel meghatározott protokoll alapján dolgoznak a fertőzésgyanús esetekkel, „nem kérhetnek tesztet mindenkinek, aki lázas”.

Leírta: akkor rendelhetik el ezt a vizsgálatot, ha a páciensnél fennáll a klinikai és epidemiológiai kritériumok legalább egyike. Tehát amennyiben a betegnél jelentkezik: „köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara”, és igaz rá, hogy „a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt COVID-19-fertőzött személlyel, vagy olyan bentlakásos szociális/egészségügyi intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak és az intézményben igazolt Covid-19-járvány zajlik”, akkor tesztelhető.

Dr. Hajdú a „kevésbé specifikus tünetek közül is felsorolt párat: ilyenek a fejfájás, a hidegrázás, az izomfájdalom, a fáradékonyság, illetve a hányás-hasmenés. Hozzátette: ha az orvos tesztelést javasol, még nem biztos, hogy az megtörténik, mivel szükséges hozzá „az ÁNTSZ ellenjegyzése” is.