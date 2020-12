Jóval több feladatuk van a járvány miatt a tanya- és falugondnokoknak

A világjárvány a tanya- és falugondnokok munkáját is jelentősen megnövelte. Sokkal többen veszik igénybe a szolgáltatásaikat, mint korábban. Főként az ebédszállításnál és a bevásárlásnál mutatkozik többletfeladat – tudtuk meg Csörszné Zelenák Katalintól, a Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének ügyvezetőjétől.

A fertőzésveszély okán az idősek még inkább magukra maradtak, a gyerekeik elővigyázatosságból ritkábban tudják látogatni őket, csak telefonon tartják a kapcsolatot velük. Sok esetben csak a falugondnok jelenti az egyetlen kapcsolatot számukra – nyilatkozta hírportálunknak Csörszné Zelenák Katalin.

– Azt mondják a munkatársaim, hogy amit eddig nyolc órában el tudtak látni, az most akár tizenkét órát is igénybe vesz. Mindezt minimálbérért cserébe teszik. Szerencsére vannak olyan településvezetők, akik belátják, hogy milyen sokat dolgoznak a tanya- és falugondnokok és pluszjuttatást adnak részükre, de ez sajnos elenyésző kisebbség – hangsúlyozta az egyesületi elnök. Azt is elmondta, hogy a szigorú egészségügyi előírásokat betartva, maszkban és kesztyűben dolgoznak a gondnokok, a védőfelszerelést azonban nem minden településen biztosítják számukra. A koronavírussal fertőzött időseket nem hagyhatják magukra, látogatják őket. Az idősek nemcsak azt igénylik, hogy bevásároljanak nekik, hanem azt is, hogy beszélgethessenek valakivel – sorolta Csörszné Zelenák Katalin.

A tavaszi karantén ideje alatt olyan is előfordult, hogy a tanyagondnokok a diákok tanulását segítették, hiszen vannak még tanyák, ahol nincs internet. Ezért az iskolában összeírták a feladatokat, név szerint odaadták a tanyagondnoknak, aki kivitte a diákokhoz. Az elkészült feladatokat pedig később visszavitte az iskolába – részletezte Csörszné, aki azt is elmondta, hogy a hideg idő beköszöntével a szociális tűzifa kiszállításába is besegítenek a gondnokok, akik egyelőre jól viselik a megnövekedett terheket és szerencsére még a koronavírus-fertőzés is elkerülte őket.

– Természetesen van lemorzsolódás, de eddig mindig sikerült betölteni a megüresedett állásokat – tudtuk meg az ügyvezetőtől. Azt is hozzátette, hogy van utánpótlás, jelenleg is négycsoportnyi falugondnok vár képzésre ebben a térségben. Ez azt is jelenti, hogy folyamatosan bővül a hálózat. Amennyiben a járványveszély elmúlik, újra kezdhetik a képzéseket.

Bács-Kiskun megyében jelenleg nyolcvannyolc településen száz tanya- és falugondnoki szolgálat működik. Egy-egy gondnok körzetébe átlagosan négyszáz ellátott tartozik. Ez a szám azonban körzetenként eltérő – összegezte Csörszné.

Petőfiszálláson is sokkal több munka hárul a tanyagondnokokra, ez elsősorban a szociális étkeztetés iránt megnövekedett igények miatt van – tudtuk meg Szász János polgármestertől. Mint mondta, a községi konyhában közel nyolcszáz emberre főznek és több mint kilencven ember kap kedvezményesen meleg ételt, amit a három tanyagondnok szállít ki mindennap. A fertőzésveszély okán minden adagot egyszer használatos műanyag dobozba csomagolnak. Ez jelentős többletköltséggel jár és többletmunkát ró az önkormányzati alkalmazottakra is. Az ebédszállítás mellett a bevásárlást is többen veszik igénybe Petőfiszálláson is, így a falu három tanyagondnoka lényegesen többet dolgozik mostanában – összegezte a polgármester.