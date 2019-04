Jóval kevesebb aktával kell küzdenie a megye bíráinak (galéria)

Az új szabályok miatt tavaly sokkal kevesebb ügy érkezett be a bíróságokra, így 30-35 százalékkal is csökkenteni tudták a folyamatban lévő ügyek számát.

2018 az ügyhátralék-feldolgozás és a digitális fejlesztések éve volt – jelentette ki szerdán dr. Bicskei Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék elnöke az összbírói értekezlet előtt tartott sajtótájékoztatón. Előbbi téma kapcsán kiderült: tavaly a 2017-eshez képest 9 ezerrel kevesebb, körülbelül 53 ezer ügy érkezett be a megye bíróságaira. A látványos visszaesés okát nem a magyarok pereskedési kedvének, hajlandóságának hanyatlásában kell keresni, hanem sokkal inkább a változó eljárási szabályokban, hiszen egy éven belül lépett hatályba az új polgári valamint közigazgatási perrendtartásról szóló törvény, emellett pedig az új büntetőeljárási törvény is. Bicskei Ferenc elmondta: ez minden érintett félnek, így a bíráknak is sok kihívást és nehézséget okozott, bár véleménye szerint a sok képzésnek, előadásnak köszönhetően kollégái aránylag gyorsan elsajátították az új szabályokat. A törvényszék elnöke úgy vélte, ellenben az ügyvédeknek már sokkal több időre volt szükségük, hogy felvegyék a ritmust; Bicskei Ferenc egyenesen úgy fogalmazott, a benyújtott keresetlevelek nagy része „fércmunka” (bár hozzátette, egy közelmúltbeli versenyen a fiatal ügyvédjelöltek mindegyike jól megoldotta a feladatát, azaz a fiatal jogi képviselők már jól alkalmazkodtak az új kódexekhez és az eredeti 28 oldalas keresetlevél-nyomtatványt is sikerült 9 oldalasra egyszerűsíteni).

Büntetőügyeknél az ügyhátralék a Kecskeméti Járásbíróságon például 34,9 százalékkal lett kevesebb, de a polgári és gazdasági ügyeknél is 33-35 százalékkal sikerült csökkenteni az aktákat a Kiskőrösi és Kiskunhalasi Járásbíróságon. Bicskei Ferenc ugyanakkor hozzátette: ez a tendencia csak átmeneti volt, mert immár újra folyamatosan emelkedik az érkezések száma. Az elnök kiemelte azt is, hogy a járásbíróságokon egy éven belül befejeződik a büntető peres ügyek 70,1 százaléka és a polgári-gazdasági ügyek 86,7 százaléka.

A digitális fejlesztések kapcsán elhangzott: az Országos Bírósági Hivatal minden bírónak biztosított igény szerint új laptopot, notebookot, tabletet, emellett kiépítették a távmeghallgató eszközöket, bevezették a hangfelismerő szoftvereket, a polgári-gazdasági ügyszakon pedig már teljes egészében működik az elektronikus kapcsolattartás. Kiskőrösön az új bírósági épület 2021-re készül el.

Szűrővizsgálaton derült fény az áldott állapotra

Dr. Kiss Gabriella, a Szegedi Ítélőtábla (fellebbezés után általában ide kerülnek az ügyek a törvényszékről) megbízott elnöke nem fukarkodott a méltatással a Kecskeméti Törvényszék tavalyi évét értékelve. Mint elmondta, a büntetőügyeknél nőtt a helybenhagyások aránya, a hatályon kívül helyezések száma pedig a felére csökkent, azaz „abszolút rendben van” a törvényszéki büntetős kollégái munkája. A civilisztikánál már árnyaltabb a kép, Kiss Gabriella szerint minimálisan romlottak, vagy inkább stagnáltak a mutatók, viszont a határozatok (ítéletek) minősége, logikai felépítése, színvonala sokat javult.

Dr. Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese a bírósági dolgozók komfortérzetét javítani hivatott intézkedésekről beszélt. Eszerint idén már havi 10 ezer forint óvodai és bölcsődei támogatást kapnak azok a családok, ahol a gyermek térítéses intézménybe jár. Egészségügyi szűréseken is részt vehetnek a bírák, titkárok, fogalmazók, igazságügyi alkalmazottak és fizikai dolgozók, tavaly már mindenki átesett egy komplex vizsgálaton; érdekesség, hogy volt olyan hölgy kolléga, aki ekkor tudta meg, hogy gyermeket vár. Az OBH a fővárosi mellett a pécsi, a szegedi, a nyíregyházi és a veszprémi állatkertbe is biztosít ingyenes bérletet a bíróságok dolgozóinak és családjuknak. Vajas Sándor kiemelte, hogy Bács-Kiskun megyében négy járásbíróságon is van közvetítői szoba és összesen nyolc közvetítő (mediátor) dolgozik azon, hogy a felek mindegyike által elfogadható megállapodással feloldják a jogvitát és a mögötte húzódó konfliktust.