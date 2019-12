Jótékonysági vadászatot rendeztek három helyszínen

Kürtszóval kezdődött, és azzal is fejeződött be az a jótékonysági vadászat, melyet az ország összes megyéjében pénteken rendeztek. Bács-Kiskun megyében a Lakitelek Népfőiskolán volt a megnyitó és a teríték is.

Ezt ne hagyja ki! Búcsúztassuk együtt az óévet! Apró falatok, színes tálak, finomságok a szilveszteri partira Összesen 1128 vadász regisztrált a tizenkilenc megyéből, Bács-Kiskunból 86-an, melyből hatvanan vettek részt a vadászaton, a többiek támogatók voltak. Így megyénkből közel két millió forint gyűlt össze, melyet a megyei kórház gyermekosztályának adományoznak. Három helyszínen: Kiskunfélegyházán 31-et, Tiszaalpáron 57-et, Tiszakécskén pedig 48 fácánkakast ejtettek. A terítékosztás előtt, egy festményt is elárvereztek, mely harmincezer forintért kelt el. Ez az összeg is a gyermekek javát szolgálja.