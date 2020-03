Jól vizsgázott a város új szökőkútja

A napokban tesztelték Félegyháza legújabb szökőkútját, amely a Hattyúház előtt díszíti a város központját.

Az új látványosság a Zöldváros projekt keretében valósult meg. A mintegy kétmilliárd forintos beruházás során elkészült a városközpont teljes rehabilitációja. A megújult közterekre több mint kétszáz új fát és több ezer évelő növényt ültettek el. A fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt évben Félegyháza olyan mértékű változáson ment keresztül, mely az egész település arculatát, építészetét és szellemiségét hosszú évtizedekre nagymértékben meghatározza.

Az új szökőkút tervezői és kivitelezői abban bíznak, hogy a nyári melegek beköszöntével szívesen ücsörögnek majd a partján a félegyházi járókelők. Bár fürödni nem lehet benne, de a láblógatás engedélyezett lesz. A kút díszvilágítást kapott, a vízoszlop magasságát – amely szélcsendes időben akár két méter magasra is felszökik – egy szélerősségmérő vezérli.

A kutat és környékét éjjel is látó HD-kamerák védik majd. A medencébe vízi virágokat is telepítenek, a többi között kákát. Nemcsak a Hattyúház, hanem az Ótemplom előtt is készült egy új szökőkút. Az impozáns vizes attrakciónak a burkolat szintjében, egymástól 12 centiméterre elhelyezett vízfúvókáiból egy-egy vízsugár emelkedik fel, látványos vízfalat alkotva. A szökőkút éjszakai díszkivilágítást kap.