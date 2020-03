Jól vették az akadályt a kalocsai iskolák

Eltelt az első hét a digitális munkarend rajtja óta, így megkérdeztük a kalocsai iskolákat a tapasztalatokról: egy szakközépiskola, egy gimnázium és egy általános iskola vezetője is arról számolt be, hogy rendben zajlik a tananyag online kiosztása, illetve a beadandók feldolgozása. Az egyes intézmények más-más platformokat használnak az otthon tanulók oktatására, és arra is találtak megoldást, ha vannak olyan diákjaik, akik nem rendelkeznek alkalmas eszközökkel.

Egy nem minden pedagógus által használt, de ismert távoktató portált poroltunk le és teljes mértékben feltöltöttük az adatbázisát – mondta a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetője. Fekete Antal elárulta: az iskola már a hónap első felében, napokkal a miniszterelnök bejelentése előtt elkezdett felkészülni rá, hogy ezzel a módszerrel kell folytatniuk a tanévet. – A bejelentés utáni szombaton a Bajai Szakképzési Centrum vezetői értekezleten meghatározta azokat az elveket, amelyek alapján tájékoztatjuk a szülőket, hiszen azon felül, hogy a diákokat így tanítjuk tovább, fontos a pánik elkerülése. Kommunikációban is igyekeztünk nagyon gyorsan reagálni – jegyezte meg. A vezető elmondása szerint négy éve építgetik az online közösséget a diákokkal és a szülőkkel, akiket már a bevezetés napján arról tájékoztattak a közösségi oldalukon, hogy készen állnak a digitális munkarend bevezetésére. A közismereti és szakmai elméleti tananyagot most már tantermen kívül, digitális oktatás formájában sajátíthatják el a tanulók, de született megoldás a szakmai gyakorlati oktatásra is: ezt – eszközöktől függően – projektfeladat előírásával kell teljesíteni. Fekete hangsúlyozta, hogy a kormányintézkedés nyilván érzékenyen érintette a tanév megszokott menetrendjét, hiszen a múlt héten kezdődtek volna a kilencedikes szakközépiskolás diákok szintvizsgái, amelyeket elhalasztottak, ugyanakkor ez nem érinti negatívan a tanulószerződések megkötését a jelenlegi helyzetben. – A kollégák körében sem pánikot nem érzékeltem, sem sokkhatást. Kettő kollégát szeretnék kiemelni, akik nélkül a távoktató portál és az ott felépített adatbázis nem jöhetett volna létre: Baksa László informatikatanár, illetve Böndör Gábor rendszergazda. Ők éjt nappallá téve dolgoztak a rendszeren, ami elérhető a dozsakalocsa.hu-ról – magyarázta. Az intézményvezető-helyettes összegezte: a tanulóik 99 százaléka rendben átállt arra, hogy így folytassák a tanévet; voltak viszont, akik eszköz hiányában nem tudtak megjelenni az online térben, ezért nekik az iskola biztosított számítógépet. Kijelenthető, hogy most már minden diákjuk hozzáfér a Moodle eLearning rendszerbe feltöltött tananyagokhoz, summázta. Kalocsai Szent István Gimnázium – A kínálkozó lehetőségekből, amelyekről azt gondoltuk, hogy viszonylag egyszerűen meg tudjuk valósítani, végül a Google Classrom platformot választottuk, aminek a lényege, hogy minden tanulót fel tudunk regisztrálni a rendszerbe, akinek van gmail-es e-mail címe – vázolta Perity Lajos. A Kalocsai Szent István Gimnázium intézményvezetője megjegyezte: ezzel a megoldással – amit elég egyszerűen tud alkalmazni mind a tanár, mind pedig a diák – olyan virtuális osztálytermeket hoztak létre, amelyekben „mindenféle kommunikációs csatornát lehet alkalmazni”. A pedagógusok elég vegyes módszerekkel lépnek kapcsolatba a diákokkal: szövegeket osztanak meg, valamint hang- és videochat alkalmazásával is tanítanak. A gimnázium tanárai két napot kaptak arra, hogy létrehozzák a csoportokat, felvéve minden egyes tanulójukat, akiknek 90 százaléka már rendelkezett gmail-fiókkal (a többieket megkérték, hogy regisztráljanak be egyet), így szerdára „felállt az a rendszer, amivel el lehetett kezdeni az oktatást”, számolt be Perity Lajos. Az igazgató hangsúlyozta: ragaszkodtak ahhoz, hogy jól szabályozható, egységes módszerekkel juttassák el a tananyagot a diákoknak, akik a napi 6-7 óra személyes jelenlét helyett most 3-4 órába sűrítve vesznek részt a 30 perces, online tanórákon. Ezek között 5-5 perc szünet van, és az iskolai nap 8-tól 12-ig, „extrém esetben” 13 óráig tart. – A tapasztalatok nagyon-nagyon pozitívak, mind a tanulók, mind pedig a tanárok részéről. Azt az első pillanattól kezdve láttuk, hogy a tanulóink segítőkészek és partnerek a digitális oktatásra való átállásban – értékelte a munkát az első pár nap alapján az intézményvezető. Hozzáfűzte: az érettségire való felkészítésben már a célegyenesben volt az iskola, de ennek menetét megszakította a digitális munkarend: pont a múlt héten például néhány tárgyból próbaérettségit akartak íratni a végzősökkel. Lévén ennek gyakorlatát még nem tudták online megoldani, arra biztatják az érettségi előtt állókat, hogy a tesztfeladatokat otthoni körülmények között is végezzék el, majd küldjék el a tanároknak, javításra. Perity Lajos megjegyezte: ő a maga részéről „nagyon optimista”, és bízik benne, hogy az érettségit a hagyományos módon meg lehet majd rendezni. Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola – Nagyon jól fogott össze a tantestület, a bejelentés utáni hétvégét minden pedagógus munkával töltötte, hogy előkészítse a tanulók számára az első hetet – idézte fel Vajda Henrietta, a Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetője. – Abban maradtunk, hogy az Edubase felületét fogjuk használni. Ezen minden pedagógus létrehozta a saját osztályához a csoportot, és időrendi sorrendben mennek ki rajta a gyerekeknek a tananyagok – mondta, hangsúlyozva, hogy más iskolákhoz hasonlóan ők is használnak Facebook-csoportot a minél gyorsabb információátadásra, míg a feladatok adminisztrálását a Kréta rendszerében végzik.

Az intézmény a múlt hét első napjaiban felmérte, hogy hány tanulójuk rendelkezik megfelelő eszközzel a digitális munkarendhez. Ők vannak túlnyomó többségben és a visszajelzések alapján tudnak is önállóan dolgozni, illetve visszaküldeni minden nekik feladott beadandó munkát. Kiderült, hogy kb. 10-15 olyan gyerek van, akiknek nincs a rendszer használatához kellő táblagépe, vagy számítógépe, esetleg telefonja, ezért nekik minden hétfőn, írásban adják át a heti tanulnivalót, valamint ezzel egy időben kérik vissza tőlük a beadandókat. A vezető hozzáfűzte: kaptak olyan visszajelzést a szülőktől, hogy túl sok anyagot töltenek fel, ezért ezen a jövőben „megpróbálnak csökkenteni”, ígérte.