Jól halad az új óvoda építése Kunszálláson

Javában tart a község egyik legnagyobb beruházása Kunszálláson. Több mint 150 millió forintból valósul meg ugyanis a Mosolyvár Óvoda felújítása és bővítése.

Kovács Imre polgármester arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a községben folyamatosan emelkedik a gyermeklétszám és ez folyamatos intézményfejlesztés elé állítja az önkormányzatot.

– Évek óta készültünk az óvoda bővítésére, amit azonban többször is sikertelen pályázat hiúsított meg. Mígnem a segítségünkre sietett a Területi Operatív Program, melynek köszönhetően harmadik nekifutásra sikerrel zárult a pályázatunk. Így Kunszállás eddigi egyik legnagyobb beruházása valósulhat meg a Mosolyvár Óvoda felújításával és bővítésével. Több mint 100 millió forintot a Területi Operatív Program pályázatán nyert a település, a megyei önkormányzat 16 millió forinttal, a helyi önkormányzat pedig több mint 35 millió forinttal támogatja a megvalósítást. A beruházás részeként megújul a Mosolyvár Óvoda jelenlegi három csoportszobája, a hozzátartozó helyiségek, a kétszáz adagos közkonyha és az ebédlő is. Ugyanakkor új szárnyal is bővül az intézmény, ahol egy egy tornaszoba, új csoportszoba és nevelői szobák kapnak helyet – részletezte Kovács Imre polgármester.

Elmondta, a fejlesztést két ütemre bontották. Első lépésként a meglévő óvodát újítják fel, hogy szeptemberben zavartalanul kezdődhessen a nevelési év. A második ütemben épül meg az új szárny és a konyha, amit a tervek szerint novemberben vehetnek birtokba az óvodások.