Jól érzik magukat a gyerekek az új családi bölcsődében

A decemberi játszóházas-beszoktatós időszak után január elsejétől megkezdte működését az ezer fő alatti lélekszámú Géderlakon a Noel Családi Bölcsőde, mely az országos bölcsődei nevelés-gondozás alapprogramja mentén, de mégis sajátos körülmények között és teljesen ingyenesen működik.

Szépen felújított falusi családi ház, nagy, rendezett udvarral, széles folyosó, funkcióknak megfelelően több helyiségből álló belső kialakítás, mintha egy család életébe csöppentünk volna. A konyha-étkezőben az egyik gondozó főzi az ebédet, megterítve a pici asztalnál a tízórai­hoz, az első szobából gyerekhangok szűrődnek ki.

A Magyar Pünkösdi Egyház még 2016-ban vásárolta meg ezt az ingatlant Géderlakon a „Biztos kezdet” nevű pályázathoz, mely egy településszintű felzárkóztatási program volt hátrányos helyzetű gyermekeknek és szüleiknek, a várandós anyák felkészítésétől kezdve a kisgyereknevelési alapismeretek elsajátításáig.

A pályázat nem nyert, így várták a kedvező lehetőséget, hogy a szociális segítő tevékenységükhöz illeszkedő és a települési szolgáltatásokban hiánypótló funkciót találjanak az ingatlannak. A település vezetésével történt többszöri egyeztetést követően aztán közösen megtalálták a célt, egy családi bölcsőde indítását. A pünkösdi egyház saját forrásból rendbe tette és bölcsődei céloknak megfelelően átalakította az épületet, a szakminisztérium időközben kiírt eszközfejlesztési pályázatán nyert 4 millió forintból pedig berendezte és eszközökkel felszerelte a családi bölcsődét, melyet a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat működtet.

– Természetesen mi is az országos nevelésprogram alapján működünk, célunk, hogy a kisgyermekek elérjék az óvodaérettséget, elsajátítsák mindazokat a készségeket, képességeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan viselkedjenek más környezetben is. Mindezt szeretetteli, elfogadó, családias, a gyermekek egyéniségéhez és a szülők munkarendjéhez igazodó feltételek között – magyarázza Sántha Csilla, a bölcsőde vezetője. – Öt főre kaptuk meg a működési engedélyt, jelenleg négy kisgyermek jár ide, de az épület nagysága három csoportszoba kialakítását is megengedi, tehát nagy érdeklődés esetén még plusz tíz gyermek befogadására van lehetőség. Mindezt teljesen ingyen adjuk a családoknak, egyházunk a bölcsőde fenntartására állami normatívában részesül, azonban ez nem elég a munkabérek, étkezés és egyéb költségek fedezésére, a Magyar Pünkösdi Egyház adja hozzá a kiegészítő támogatást.

A családi, vagyis nem hagyományos intézményi keretek közötti működés arra is értendő, hogy családi étkezést biztosítanak a gyermekeknek, helyben, a bölcsőde konyhájában készítik az ebédet. Persze dietetikussal egyeztetve állítják össze az étlapot, a gyerekétkeztetés szabályainak megfelelően. Nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt tesznek az étkezésbe, és törekszenek a változatosságra.

A korszerű berendezést rengeteg játék, kis játszókuckók, puha szőnyegek, külön altatószoba, a konyha egyik részében kialakított étkező, a kicsik méretéhez igazodó vizesblokk és „dühöngő” teszi még teljesebbé, utóbbiban játékos mozgásfejlesztő eszközök mellett parádi sóval feltöltött sóhomokozó, melyet nagyon kedvelnek a picik és még terápiás céllal is nagyon hasznos, így télidőben. A hátsó raktárban pedig az udvari játékok, babaház, nagy csúszdalabirintus várják a jó időt.

– Várjuk az ötödik kisgyermeket is, de még csak egy hónapja működünk, meg kell ismerniük minket helyben és a környező településen élőknek, hogy tudják, itt egy nagyon szép környezetben és biztonságban van gyermekük. Amellett, hogy teljesen ingyen vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, a bölcsőde igénybevételével az anyukák előtt ismét megnyílik a lehetőség, hogy munkát tudjanak vállalni – ecsetelte Sántha Csilla, aki még egy fontos törekvésüket is megosztotta velünk. Szeretnének a település életébe is beépülni, az óvodával szoros kapcsolatot kialakítani, szülősegítő előadásokat tartani szakemberek segítségével, akik a gyermeknevelésben tudnak hasznos tanácsokat adni, s az első ilyen alkalomra már februárban sor is fog kerülni.

