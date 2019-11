Jogerős Jolán válni akar Peres Pétertől

Perszimulációt tartották a Kalocsai Szent István Gimnázium pályaorientációs napján.

A személyes adottságokat és önismeretet feltáró foglalkozás mellett perszimuláción is részt vettek a Kalocsai Szent István Gimnázium továbbtanulás, vagy munkaerőpiacra lépés előtt álló tanulói, az intézmény idei pályaorientációs napján, a minap. Előbbi órát a Hunyadi János utcai épületük könyvtárában tartották: az előadó csoportterápiához hasonló közeget teremtve próbált rávilágítani az egyes tanulók adottságaira. Ezután jártak a Kalocsai Járásbíróságon, ahol munkajoggal kapcsolatos előadást hallgattak meg, majd részt vettek egy válóper szimulációjában. Az al- és felperes, valamint a két tanú is közülük került ki – úgy zajlott az egész, mint a valóságban.

– Ellentétpár-jellemzőkkel szedem szét a csoportot. Ez lehet több tulajdonság, például, hogy ki az, aki szeret csapatban dolgozni és ki az, aki magányos farkas. Minél több ilyen ellentétpárt sorolok fel, annál jobban szétkülönül a csapat, és látják egymást is, és az egész csapatot is, hogy ki hova tartozik – magyarázta az önismereti tréninget tartó Farkas Bálint. Az Origo Központ iskolai szociális segítője elárulta: nehéz dolga van, hiszen minden csoportra egy-egy tanóra jut, ami jellemzően rövid időtartam, hiszen általában két óra hosszára is szükség lehet, hogy megnyíljanak a résztvevők. A gimnazisták hozzáállását mégis díjazta: szerinte nagyon tanulságos volt számukra a foglalkozás. – Ebből azt lehet megtanulni, hogy kire milyen feladatok hárulhatnak, ki miben tud részt venni, ki miben jó. Ez nekik is egy önreflexió arra, hogy ők hogyan tudnak hatékonyan és dinamikusan működni egy feladattal: csapatban, vagy egyedül – summázta.

A tréninget bírósági előadások követték: a Kalocsai Járásbíróság nagy tárgyalójában először arról kaptak tájékoztatást, hogy milyen szabályokkal, kötelezettségekkel és nem utolsósorban jogokkal rendelkeznek, amikor munkaviszonyt létesítenek. A cél az, hogy könnyebben boldoguljanak a jogi útvesztőkben, így kevésbé lesznek kiszolgáltatottak, másrészt fontos, hogy megismerjék a bíróság munkáját. Utóbbi azért lényeges, mert a tapasztalatok szerint az emberek általánosságban tartanak ettől a hatóságtól, holott nem csak felelősségre vonás kapcsán találkozhatnak vele, hanem a segítségükre is lehet. Ezt perszimulációval igyekezték szemléltetni a fiataloknak.

– Most azt szavazták meg a gyerekek, hogy egy bontópert játsszunk el, két tanúval: a feleség válni akar, a férj viszont nem, így a két tanú tesz igazságot – vázolta a programot dr. Pirisiné dr. Szamosvölgyi Dóra. A Kalocsai Járásbíróság bírója részletezte: Jogerős Jolán és Peres Péter karaktereit találták ki a gyerekeknek, akik között ki is osztották a szerepeket. A feladatuk az volt, hogy a szöveget felolvassák, majd meghallgassák a szintén jól kitalált tanúvallomásokat. A bíró, akárcsak a valóságban, diktálja a jegyzőkönyvet, majd a végén sor kerül egy közös értékelésre: átbeszélik az eseményeket a csoporttal és ítéletet is hoznak. – Nagyon aranyosan állnak hozzá, szerintem érdekesnek tartják ezt, hogy bíróságra kell jönni, de figyelnek, és azt gondolom, hogy ha belőlük ügyfél válik, akkor normálisan fognak viselkedni, nem úgy, mint némelyek – mondta nevetve.