Jó ütemben haladnak a foktői beruházások

A vírushelyzet teremtette sajátos körülmények között, az előírások betartásával, de minden téren folyamatos a munka Foktőn. Nem kellett kényszerszabadságra küldeni a dolgozókat, az önkormányzat maszkokat varratott minden lakosnak, az ebédet ingyen kiszállítják az igénylőknek, és a heti egyszeri bevásárlást is megoldották annak, aki ezt kérte. Az önkormányzati beruházások ütemezetten készülnek, és tervek is vannak bőven.

Két nagyberuházás zajlik éppen, a művelődési ház és az egészségház felújítása – tájékoztatott bennünket Bakai Károly polgármester. Tavaly nyáron 87 millió forint érkezett a számlájukra a művelődési ház rendbetételére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből. Az épületben átfogó felújítás történik, a teljes víz- és villanyhálózatot, a burkolatokat kicserélik, az álmennyezet, a hűtő-főtő rendszer, hangtechnika kiépítése, szigetelés, utolsó fázisként pedig az udvar térkövezése is a pályázat része.

A pályázaton nyert pénzhez még jelentős önkormányzati forrást is hozzátettek, hogy a 130 millió forintos végösszegű munkálatok elkészülhessenek. Ez a projekt már célegyenesben van, vélhetően kora nyárra, határidő előtt be tudják fejezni.

Az egészségház felújítására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) forrásából 30 millió forintot nyertek. A ’60-as években épült egykori családi házból szinte csak a falak maradnak, a nyílászárók, burkolatok, a teljes gépészet cseréje után egy modern épület várja vissza a védőnői szolgálatot és a családsegítőket, a nyugdíjasklub pedig új helyre költözik. A munkák egy hónapja megkezdődtek, még 10 millió forintot kell majd hozzátenni a pályázati összeghez, hogy a tetőszerkezet is megújulhasson.

Bakai Károly szerint nyár végén meg fog indulni a hídhoz vezető utak építése, folynak a kisajátítások, az adásvételek, hiszen a híd és a rávezető utak a Duna bal partján teljes egészében Foktő közigazgatási területén épülnek. A Kalocsa–Foktő–Uszód tulajdonában lévő repülőtérrel kapcsolatban „csönd van”, „eltűntek az elmúlt évek szerencselovagjai a fellengzős ötleteikkel” – fogalmazott. Reménykedik, hogy a hídépítés kapcsán és a térség fejlesztése során szerephez jut ez a terület is.

– Jelenleg folynak a záportározó tervezési és engedélyezési feladatai, egyelőre két utca csapadékvizét is ide vezetjük, de később szeretnénk horgász- és csónakázótóvá átminősíteni. A mellette lévő területen – ahol már egy tavaly épített görkorcsolyapálya is van – pedig sportpályákat kialakítani, ugyanis a község jelenlegi sportpályája a védgáton túl, ártéren fekszik, erre fejlesztési pénzeket sem lehet kérni, és volt már olyan dunai vízállás, hogy méteres víz borította a focipályát – indokolta Bakai Károly az elképzelést. Tervezik még az úgynevezett kisiskola épületét, udvarát is felújítani, közösségi térré alakítani. Most mérik fel a munkákat, és remélik, hogy az idei évben ez is elkészülhet, ha nem lesz rá pályázat, akkor akár önkormányzati forrásból.

Két apartmanház és egy 64 személyes munkásszállás komplett kiviteli és műszaki terve be van adva már két éve a JETA-hoz, ugyanis Foktő érdekelt az erőműbővítéshez kapcsolódó szálláshelyek kialakításában. A Fok-parton lévő, már korábban megvett épületben vizesblokk, teakonyha kialakításával – kifejezetten lakókocsis, kerékpáros turisták részére – sátorozásra alkalmas kemping kialakítását tervezik, de mint a polgármester mondja, amíg nem készül el a védgáton a tervezett kerékpárút Dunapataj és Fajsz között, addig nincs sok értelme ehhez hozzáfogni.

Az eladó házak szinte rögtön gazdára találnak a faluban, de sajnálattal teszi hozzá Bakai Károly, hogy általában nem fiatalok veszik meg, akik kisgyermekeikkel újra megtöltenék az óvodát, iskolát, hanem az idősebb korosztály, és főleg szálláshelynek.

– Sok-sok intézkedéssel próbáljuk segíteni lakosainkat, vonzóvá, élhetővé tenni a falut – mondta. A költségvetésükben ötmillió forintot különítettek el arra, hogy az állandó lakosokat 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatással segítik, ha családi házukban az energiaellátást napenergiával váltanák ki. Természetesen több jelentkező esetén az összeget ki­egészítik.

A szemétszállítás továbbra is teljesen ingyenes Foktőn, ez 12 millió forintba kerül évente az önkormányzatnak. Több mint harminc embernek pedig havi négyezer forint támogatást folyósítanak villanyszámla-hozzájárulásként, ezenkívül minden család ötezer forintos juttatást kap húsvét és karácsony előtt. Úgy gondolja, a híd, az erőműbővítés, a térség kiemelt fejlesztési területté minősítése további fejlődést hozhat településüknek.