Jó tempóban halad a Tisza-híd építése

Az M44-es gyorsforgalmi út új hídjának szerkezetépítési munkálatai a Panama-csatorna rekonstrukciójakor is használt PERI-rendszerekkel valósulnak meg. Az alépítményi munkarészek már több mint hetven százalékos készültségi szintnél tartanak.

Az épülő M44-es gyorsforgalmi út ékkövének nevezte korábban a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) útfejlesztési igazgatója, Pántya József a Tiszaugnál épülő új Tisza-hidat. A munkálatok a szerződéseknek megfelelő ütemben haladnak, nincs olyan tényező, amely akadályozná a jövő szeptemberi forgalom előtti megnyitást.

A tavaly átadott Tiszakürt–Kondoros szakaszhoz kapcsolódó tíz kilométeres, Lakitelek és Tiszakürt közötti szakasz a NIF beruházásában, a Duna Aszfalt Kft. generálkivitelezésével jön létre 51 milliárd forint értékben. Az útszakaszon kialakítás alatt álló új Tisza-híd az A-Híd Zrt. alvállalkozásában és az Uvaterv Zrt. tervei alapján valósul meg.

A projektben összesen 127 darab hídgerendát használnak fel, a hídpilonok végső magassága több mint ötven méter lesz. A Lakitelek és Tiszakürt közötti új gyorsforgalmi útszakasz impozáns részét a hozzá tartozó keretműtárggyal együtt a tervek szerint 2021 szeptemberében adják át, az alépítményi munkarészek már több mint hetven százalékos készültségi szintnél tartanak – írta meg a magyarepitok.hu.

Nem csak Európában, a világon is mindössze néhány olyan szerkezet található, amelyhez hasonló – itthon úttörőnek számító – beruházás épül az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek és Tiszakürt közötti szakaszán. A híd teljes hossza 556 méter, amelyből a 307 méter hosszú mederhídszakasz biztosítja a folyó feletti közlekedést.

A látványt egyedivé varázsoló pilonok deformált ellipszis alakúak, a ferdekábeleken függesztett hídpályát pedig legyező formájú szabad kábelelrendezéssel rögzítik majd. Az új tiszaugi Tisza-híd háromnyílású hídként jön létre, legnagyobb szabadnyílása 152 méter lesz.

Az építőipari szakportál leírása szerint a parton összeépített acél tartószerkezet betolását segédjármokkal támogatják. A zsaluzási, vasszerelési és betonozási munkálatokat két toronydaru is segíti, a darupályák magassága közel hatvan méter. Az acélszerkezetek gyártásán közel negyven ember dolgozik, az építés helyszínén pedig a munkafázistól függően oldalanként 40–50 szakember tevékenykedik. Az óriási méretek miatt több esetben 24 órás betonozásra is szükség van.

Az acél főtartós beton pályalemezes öszvérhíd zsaluzás szempontjából legérdekesebb elemei a 3. és 4. mederpillérek ellipszis alakú pilonjai, valamint a különleges konzolrendszer. A pilonszárak kivitelezésénél a Panama-csatorna rekonstrukciójakor is bevetett kúszó konzolrendszert, illetve az ezeken álló, direkt erre a feladatra szerelt falzsalu táblákat használnak.

Az íves pilonok kivitelezésénél összességében mintegy hetven tonna zsaluanyagot használtak fel a kivitelezők.

Külön kihívást jelentett a hullámtéri pillérek kivitelezése, ugyanis ezen a szakaszon 1,8 méter átmérőjű és 11,2 méter magas vasbeton pilléreket alakítottak ki. A hullámtéri pillérek kivitelezéséhez nagyságrendileg 180 tonna zsaluzatra volt szükség.