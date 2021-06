Jó eredményt ért el az országos versenyen a kiskőrösi fiatal

Jó eséllyel várja a sikeres felvételi eredményt a kiskőrösi György Áron, aki az évzárón kapja meg a Wattay-díjat a kiskőrösi Wattay középiskolában. A tanuló sikeres technikusi vizsgát tett a napokban. A pontjainak számát nyelvvizsgával, emelt szintű érettségivel és egy országos versenyeredménnyel is gyarapítja.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Sokan úgy gondolják, hogy egy vidéki szakképző iskolában végezni a továbbtanulás szempontjából zsákutca. Sikeres felvételit, pláne nyelvvizsgát tenni ritkaság. Erre cáfol rá a Kiskőrösön tanuló György Áron, aki a napokban végez a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégiumban CAD-CAM technikus informatikusként. A CAD-CAM informatika számítógépes tervezést és gyártást felölelő szakmai rendszer.

– A munkaadók keresik az olyan szakembereket, akik ezen a területen végeznek. Olyan nagyobb ipari gyártósoroknál használható ez a tudás, ahol be kell programozni a gépeket, amelyek tömegtermelést végeznek – mondta György Áron 13. évfolyamos diák. A fiatalember az elmúlt évek során nagyon sokat készült a felvételire.

A Neumann János Egyetem GAMF-karára adta be a jelentkezését. Maga mögött tud egy jó technikusvizsgát, illetve egy sikeres országos versenyt is. Idehaza áprilisban rendezték meg a IX. Országos SOLID EDGE és EDGECAM versenyt. Ezen 27 versenyző mérte össze a tudását. A döntőben a 16. helyen végzett a wattays diák. A versenyt, az Enterprise Group rendezte. A cég a magyarországi CAD/CAM/PLM piac meghatározó szereplője, amely fontosnak tartja a gépészeti tanulmányokat oktató, közép- és felsőoktatási intézmények tanárainak, valamint hallgatóinak folyamatos képzését. Ennek keretében rendezték meg az országos versenyt, az idén már kilencedik alkalommal. A feladatokat a résztvevők online teljesítették a pandémia miatt.

Az első fordulóban egy programmal több alkatrészt kellett elkészíteni, amely egy szerkezetté állt össze. A második fordulóban pedig egy szoftver funkcióinak a használatát kellett bemutatniuk a versenyzőknek. A versenyre történő felkészülés érdekes volt. Kecskeméti Sándor, György Áron tanára hívta fel a wattays diákok figyelmét arra, hogy érdemes elindulni a versenyen, mivel az ott szereplőhöz hasonló jellegű feladat várható majd az év végi vizsgán is. Áron több hónapot készült a versenyre a saját maga tempójában. Mint mondta, az országos 16. hely fontos presztízs számára, s nagyon jó visszajelzést kapott arról, hogy hol is tart szakmailag. Ez azért is fontos, mivel a kecskeméti egyetem mérnök informatikus szakára adta be a jelentkezését. Erre tavaly 282 ponttal vették fel a hallgatókat. Ha mérnök informatikus lesz, akkor jó ajánlatokra számíthat egy ilyen végzettségű szakember – mondta végül Áron.