Jelképesen ezer euróval támogatja Kecskemét a Notre-Dame újjáépítését

Az együttérzést és a szolidaritást kifejezni kívánván, 1000 eurós jelképes segítséget nyújt Kecskemét a leégett Notre-Dame újjáépítésére – szavazta meg csütörtökön a közgyűlés.

“A 850 éves, gótikus templom a világ egyik legismertebb és legcsodálatosabb épülete, kiemelkedő építészeti értéke Európának és a keresztény kultúrának. Párizs nekünk magyaroknak is fontos hely, mert oly sok alkotó író, költő, komponista, építész, fotográfus fordult meg ott ihletet keresni, mint Ady Endre, Márai Sándor vagy a kecskeméti születésű Kodály Zoltán” – írta a legutóbbi testületi ülésre benyújtott indítványában dr. Falusi Norbert LMP-s képviselő, megemlítve azt is, hogy Kecskemét közvetlenül is kötődik Párizshoz, mert Arcueil – Párizs egyik külvárosa – 1976 óta testvérvárosa Kecskemétnek.

A közgyűlés Falusi Norbert javaslatára jelképes, 1000 eurós segítséget szavazott meg egyhangúlag a Notre-Dame újjáépítéséhez. A képviselő és Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is hangsúlyozta, hogy az együttérzés és szolidaritás kifejezése a cél (a székesegyház leégése utáni tíz napban minimum 750 millió euró, azaz 233 milliárd forint adomány érkezett az újjáépítésre).

Elhalványult a korábban erősnek tűnő kapcsolat

Arcueil (ejtsd: arköly), a régi Arcus Julianus, egykor falu, ma Párizs külvárosa a franciaországi Val-de-Marne megyében – írja a wikipedia. Párizs központjától 5,3 kilométerre délre fekszik egy dombon a Bièvre folyó mellett szép gót templommal, több gyárral. A rómaiak korából származó vízvezetékéből egyes részek máig is állnak. Lakosainak száma 2016-ban 21,5 ezer volt. Arcueil és Kecskemét a testvérvárosi szerződést 1976-ban írta alá. Eleinte élénk volt a kapcsolat a két város nyugdíjasklubjai, természetgyógyászai és úszói, focistái, sakkozói között és az iskolai cserék is jól működtek. Aztán ezek a szálak elszakadtak.