Kiválóan szerepeltek a lányok a hentesvizsgán Félegyházán

Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum diáklányai jeles eredményt kaptak a vizsgára.

Jeles eredménnyel zárták a húsipari technikus vizsgát a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum diáklányai, akik fiúkat is megszégyenítő ügyességgel dolgozták fel a sertéseket a gyakorlati vizsgán – tudtuk meg Rózsa Pál igazgatótól.

A baon.hu-nak elmondta, intézményük szervezett először olyan húsipari technikus képzést az országban, ami megfelel az új szakmajegyzék előírásainak. A mostani vizsga teljesen eltért a korábbi Országos Képzési Jegyzék szerint meghatározottaktól. Bár a feladatok hasonlóak voltak, de ezúttal úgynevezett projektfeladatot kellett a lányoknak megoldaniuk. Ennek része volt a gyakorlati munka is, amely során sertésvágás, pörzsölés, hasítás, belezés, belsőzés, feldolgozás várt a diákokra. A gyakorlati vizsga mellett portfóliót is készíteniük kellett, melyben fotókkal illusztrálva mutatták be, hogy a gyakorlati képzés során mit tanultak, miért ezt az iskolát, ezt a szakirányt választották. A portfólió készítésnek az volt a célja többek között, hogy a diákok később, akár egy állásinterjún is be tudják mutatni, hogy mihez is értenek – részletezte az igazgató. Hozzátette, az öt lány nagyon komolyan vette a szakmai kihívást, nem véletlen, hogy mindannyian jelesre vizsgáztak.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a diáklányok már élelmiszeripari technikus végzettséggel rendelkeznek és a húsüzemben töltött gyakorlat után döntöttek úgy, hogy a húsipari szaktechnikus végzettséget is megszerzik. Mivel ez egy hiányszakma, a lányok válogathatnak a jövőben az állásajánlatok között – tette hozzá az Rózsa Pál, aki azt is elmondta, hogy diákjaik már több állásajánlatot is kaptak, így például a félegyházi vágóhídról, ahol főként a húsvizsgálati tevékenységben alkalmaznák őket. Rózsa Pál szerint, a most végzett húsipari szaktechnikus lányokkal igazán jól járnak majd a munkaadók, hiszen mind az öten jól ismerik a szakma elméleti és gyakorlati odalát egyaránt.