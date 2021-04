Jelentősen visszaesett a napi új fertőzöttek száma megyénkben

Az elmúlt időszak kiugró értékei után végre jelentősen csökkent az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Bács-Kiskunban.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 969 647 fő, közülük 1 250 582 fő már a második oltását is megkapta – olvasható a hivatalos tájékoztatásban.

2837 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 728 078 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 980 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 431 124 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 272 974 főre emelkedett.

10 818 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 209-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 30%-a már kapott oltást, szemben az uniós 15%-os átlaggal. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. Ma Pfizer, AstraZeneca, Szputynik oltóanyagok érkeznek, és megérkezik a Janssen első szállítmánya is. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. A következő napok oltási tervéről az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján számolunk be.