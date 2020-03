Jelentősen csökkent a bajai rendelőkben megjelentek száma

Komolyan vették a betegek a háziorvosok kérését, azaz hogy kerüljék el a zsúfolt környezetet, az orvosi rendelőket, ezzel is csökkentve a járvány terjedésének lehetőségét.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

– Az orvosi váróban se legyen két személynél több, inkább várakozzanak az utcán, és legalább egy méter, de ha lehet két méter távolságot tartsanak mindenkitől – ezzel a kéréssel fordult betegeihez dr. Gergely László bajai háziorvos. Tette ezt a közösségi médiában is, kiemelve, hogy senki sem kérte erre, ám 44 éve dolgozik orvosként, 42 éve körzeti, illetve háziorvosként. Ennek a tapasztalatnak a birtokában hangsúlyozta: nagyon sok problémát telefonos beszélgetés során is meg lehet oldani, ezért érdemes a háziorvost telefonon felhívni. A vonal valószínűleg túlterhelt, ezért kéri a kedves betegek türelmét.

– Sok idős embernek program az orvosi rendelő látogatása, hetente 2-3 alkalommal megjelenik, mert lehet beszélgetni, panaszkodni, ismerősökkel találkozni. A koronavírus-veszély idején pontosan az idős emberek tartózkodjanak attól, hogy ezért beüljenek az orvosi váróterembe. Reméljük, hogy néhány hónap múlva a helyzet megváltozik és ezt újra megtehetik – fogalmazott az Alvégen praktizáló háziorvos.

Szerdán már a felhívások, tájékoztatások eredményeiről is számot tudott adni

– Hétfőn nagyon komoly terhelést kaptunk, a nap folyamán 180 betegünk volt. Éves átlagban a nejemmel közösen vitt két praxisban hetente 400 beteg szokott lenni. Pontos adatot pillanatnyilag nem tudnék mondani, de nagyjából 30 százalék volt a személyes kapcsolat. Szerda délelőtt viszont mindössze ketten jelentek meg a rendelőben, ők előre egyeztetett időpontra érkeztek. Tudomásul vették az emberek, hogy csak sürgős eseteket látunk el, és őket is előzetes telefonos egyeztetést követően – fogalmazott Gergely doktor. A 68 éves orvos arra is kitért, hogy Baján legalább öt háziorvos nyugdíj mellett látja el háziorvosi teendőit, így akár ki is vonhatnák magukat az idősebb korosztályt jobban fenyegető járvány elleni fellépés frontvonalából, ám ezzel valószínűleg komoly zavart keltenének a rendszerben. Tapasztalatairól beszámolva kiemelte, hogy a gyerekekkel kényszerűen otthon maradó szülők esetében központi intézkedésre lenne szükség, mert esetükben betegség híján a betegszabadság nem lehet valós megoldás. Főleg akkor nem, ha a remélt módon sikerül hosszabb időre elnyújtani a járványt, ami a kapacitás és a helyzet kezelése szempontjából elemi érdek.

Egy másik bajai rendelő napi forgalmi adatai azt mutatják, hogy a betegek jelentős része hajlandó az első körös telefonos egyeztetésre. A belvárosi rendelő egy napjáról megtudtuk: 168 fő volt a betegforgalom, ebből 130 telefonon, tehát a nem személyes kontaktusok aránya meghaladta a háromnegyedet. Hasonló felhívásokkal több orvos is élt. Dr. Majláth Árpád bácsbokodi háziorvos például azzal is érvelt, hogy az egészségügyi dolgozókra, orvosokra is vigyázni kell ebben a helyzetben, kiesésük esetén ugyanis nem lesz, aki azonnal a helyükre tud lépni. – Nem a védőruha, hanem az Önök fegyelmezettsége és odafigyelése védhet meg minket – fogalmazott az orvos.