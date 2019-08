Jelentős összeget költöttek az eső- és szennyvízprobléma megoldására

Többé nem önti el a várost az eső, és a szennyvíz sem bugyog majd fel az utcákra, ahogy arra a korábbi években többször is sor került. Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) segítségével hajtott végre nagy értékű rekonstrukciót.

– A legnagyobb TOP-os projektünk átadására kerülhetett sor: 450 millió forintos pályázat, ami Soltvadkert belvárosának szennyvízelvezető rendszerének rekonstrukcióját is tartalmazta. Az összköltség majdnem felét ez tette ki – részletezte a lezajlott beruházást Lehoczki Ferenc. A polgármester elmondta: a nagy értékű projekt fennmaradó feléből egy kéthektáros és egy 1,7 hektáros záportározó tavat is kialakítottak. – Ez nagyon nagy lehetőség volt a város számára, hiszen komoly belvizes problémáink voltak – utalt a 2010-es belvizekre, amelyek miatt az országos sajtóba is bekerültek.

Soltvadkerten a katasztrófa-­közeli esemény után még rengeteg gondot okoztak a nagy esőzések, ezért gyakorlatilag nélkülözhetetlen munkát végeztek el. Az utóbbi időben lehullott, esetenként akár 30–40 milliméteres csapadék már nem árasztotta el az utcákat, nyilatkozta Lehoczki Ferenc, így szerinte „jól vizsgázott a rendszer”. Hozzáfűzte: a záportározók miatt már nem szükséges pánikszerűen elvezetéseket rögtönözni az utcákra, hiszen ezek „rengeteg vizet képesek visszatartani”. Utóbbi beruházás ráadásul tovább is mutat, hiszen a tavak környéke évtizedek óta sport-szabadidőközpont besorolásban van, tehát „megnyílt a lehetőség a hasznosítására”, fogalmazott a polgármester.