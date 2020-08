Jelentős fejlesztések történtek a bácsbokodi üzemben

Több milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket az elmúlt időszakban a Sole-Mizo Zrt. a bácsbokodi üzemében. Az egyik legjelentősebb beruházásuk az üzemi szennyvíztelep kialakítása, mely a legmodernebb technológiával fog dolgozni, és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásnak is eleget tesz.

Hárommilliárd forintot költöttek különféle fejlesztésekre a Sole-Mizo Zrt. bácsbokodi üzemében az elmúlt három évben.

Magyarország piacvezető tejipari vállalatának bácsbokodi üzemében 350 alkalmazott dolgozik. A legnagyobb volumenű beruházásuk az üzemi szennyvíztelep kialakítása, mely a legmodernebb technológiával fog dolgozni, és a legszigorúbb környezetvédelmi előírásnak is eleget tesz. A cég tejalapú élelmiszerek előállításával foglalkozik, melyeket a hazai, a közép- és kelet-európai, illetve a közel-keleti piacokon értékesít.

– Saját tejből saját terméket, ellenőrzött gazdaságból, ellenőrzött alapanyagokból állítunk elő, küldetéstudatunk van, és megbecsüljük a múltat. Aki ebbe a csapatba tartozik, rosszat nem mondhat rólunk. Az üzem 1952 novemberében kezdte meg működését, ez volt az első vállalat, ami elindult az országban. Tulajdonképpen mindenki látott benne fantáziát, mindegyik tulajdonos, de a legnagyobb lökést a Csányi család adta. A bácsbokodi üzem sikertörténete a megvásárlása után kezdődött – mondta Kun Attila üzemigazgató. Hozzátette, a bácsbokodi sajtüzem fejlesztésére az elmúlt három évben hárommilliárd forintot fordítottak.

– A legnagyobb volumenű beruházásunk az üzemi szennyvíztelep. Ez a legmodernebb technológiával fog dolgozni, a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is eleget tesz, és a kezelés végén a víz élővízbe bocsátható. A sajtüzemi technológia is megújult, a zárt rendszerű sajtkészítő tankok magas higiéniai és élelmiszer-biztonsági követelményeknek is megfelelnek, és a hatékonyabb termelést segítik. Az értékes melléktermék, a savó, mely a sajtgyártás során keletkezik, szintén modern membrán­szeparációs eljárással van kezelve. Ez az eljárás fontos szerepet játszik a krémfehér sajt gyártása során is. A beruházás keretében a kaskavál sajt gyártásához vásároltunk egy modern formázó-préselő berendezést, mely szintén a hatékony gyártást szolgálja. Az utóbbi időben megemelkedett az igény a szeletelt sajt iránt, ennek kiszolgálására pedig nagy teljesítményű vonalat vásároltunk – tájékoztatta szerkesztőségünket Kun Attila.

Az üzemigazgatótól megtudtuk továbbá, hogy sok, a sajtgyártási folyamatot elsegítő eszközt is beszereztek. A fejlesztés során sajtformákat, rozsdamentes állványrendszereket és száz köbméteres tejtároló silókat is vásároltak.

A technológia kiszolgálását nyújtó energetika is jelentős fejlesztésen ment keresztül. A megemelkedett termelés zökkenőmentes lebonyolításához beszereztek két darab 410 tonnás kazánt a gőzellátáshoz, továbbá megoldották a hűtőkapacitás és a trafóállomás bővítését is.

Jelenleg folyamatban van az ivóvíz-technológiai vízkezelő rendszer rekonstrukciója.