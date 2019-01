Jelentős adomány segíti a koraszülöttek gyógyítását Halason

Jelentős támogatást kapott a kiskunhalasi kórház koraszülöttosztálya. A különböző orvosi eszközök mellett a kismamákra is gondoltak, az ő kényelmüket mostantól egy fotel is szolgálja az inkubátor mellett.

A Koraszülöttek Országos Egyesülete és a Naturaqua közös programja keretében kapott nagy értékű támogatást a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház koraszülöttosztálya. A felajánlott műszerek és bútorok alapvető segítséget nyújtanak az újszülöttek és az anyukák számára a kezdeti nehézségek leküzdéséhez.

– Óriási adomány ez a koraszülöttosztály részére, amiből korszerűsíteni tudják a berendezést és adott esetben a műszereket is. Hatalmas segítség, mert önerőből ezek nagyon nehezen valósulnának meg – hangsúlyozta a szerdai adományátadáson dr. Ördögh Csaba, a halasi Semmelweis Kórház orvosigazgatója.

Az osztályon dolgozó orvosok és nővérek összeállítottak egy listát, amin minden olyan műszer, bútor, textília és tisztálkodási eszköz szerepelt, amire szükség lehet a koraszülöttek ápolása során. Ezt figyelembe véve hozott a Koraszülöttek Országos Egyesülete és a Naturaqua közösen többek között pelenkázót, mosó-szárítógépet, csecsemőmérleget és két termosztátot is, melyek a textíliák felmelegítésére szolgálnak, hogy az újszülötteket azonnal meleg környezetbe tudják tenni. Kényelmes, lábtartós fotel is szerepelt az ajándékok között, melyet az inkubátorok mellé helyeztek el, így az édesanyák nyugodt, komfortos helyzetben figyelhetik, illetve dajkálhatják gyermeküket. Az adomány révén a kórház felszereltsége mobil pulzoximéterrel is gazdagodott. Ez a diagnosztikai eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy a már jobb egészségügyi állapotban lévő csecsemők – akikkel édesanyjuk mozoghat, sétálhat – testére erősítve azonnal jelezzen, ha valami problémát észlel a vér oxigéntelítettségében vagy a pulzusszámban.

Apró, ám annál jelentősebb hatású ajándékok is érkeztek a koraszülöttosztály kis lakói számára. Nevezetesen a koripok, amik nem mások, mint horgolt, színes polipfigurák. A magzat számára a méh biztonságot nyújtó közeg, mely körülöleli, az inkubátor pedig – ahol a koraszülöttek nem érzik közvetlenül az anyjuk jelenlétét – bizonytalan környezetet jelent számukra. Az inkubátorban elhelyezett koripok azt a célt szolgálják, hogy a csecsemők csövek helyett a polip karjaival érintkezzenek, ez ugyanis megnyugtatja őket, az anyaméh biztonságát idézi fel bennük.

– Fontos megemlíteni, hogy a kicsiknek nem kell elszakadniuk a biztonságot nyújtó horgolt figuráktól, ugyanis hazavihetik őket, és az otthonukban is társaik lehetnek – magyarázta el Jóvér Éva, a Koraszülöttek Országos Egyesületének önkéntese. Ez a kezdeményezés Dániából indult, azóta pedig több országban örvend nagy sikernek, hazánkban is önkéntesek, főként szülők készítik a koripokat. Pontos paraméterek alapján készülnek ezek a figurák, nem mindegy, hogy milyen hosszú a csápja, milyen sűrűre van horgolva, különben veszélyes is lehet a babák számára – részletezte Jóvér Éva.

Önkéntes, érintett szülők alkotják

Közel tíz éve egy online fórumon találtak egymásra olyan édesanyák, akiket a koraszülés közös élménye kovácsolt össze. Ők alapították meg a Koraszülöttek Országos Egyesületét. Az önkéntes szervezet – nagyobb cégekkel együttműködve – igyekszik mindent megtenni azért, hogy megbízható információkat nyújtsanak a témában az érintett szülőknek vagy épp az ápoláshoz szükséges textíliákkal lássak el a koraszülöttosztályokat.