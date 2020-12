Javában újítják a kissolti konyhát és ebédlőt

Befejezéséhez közeledik a Nagymajori úton található melegítő-tálaló konyha és a hozzátartozó ebédlő felújítása.

A beruházás teljes költsége 38 millió forint, amelyből 30 millió pályázati támogatás a paksi Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány jóvoltából, a fennmaradó összeget a solti önkormányzat saját bevételéből tette hozzá.

A tálalókonyha a solti önkormányzati főzőkonyhához tartozik, ahonnan az iskolai, óvodai, bölcsődei gyermekek étkeztetését és a nyugdíjasok ebédeltetését is ellátják a településen. Ez a 700 fős kapacitású konyha a Vécsey Károly Általános Iskola Kossuth Lajos utcai épületében található, a többi intézménybe innen szállítják az ételt. A Nagymajori úti iskolánál található melegítő-tálaló konyhába is innen szállítják ki az ebédet, valamint a konyhakész reggelit és uzsonnát, amelyet ott helyben állítanak össze az iskola tanulóinak, akik az ételeket a konyhához kapcsolódó hetvenfős ebédlőben tudják elfogyasztani.

Az épület külső homlokzati felújítása néhány évvel ezelőtt megtörtént. A mostani munkálatok a belső térben zajlottak. Leszigetelték az aljzatot talajnedvesség ellen, a padlót hőszigetelték, az elkopott linóleumot és az olajlábazatot lecserélték korszerű burkolatokra. Új fűtési rendszert szereltek be, amely a használati meleg vízzel is ellátja az épületet. Új szellőzőrendszert is beszereltek, valamint a födémet is szigetelték.

Vajda Józsefné, az önkormányzati konyha élelmezésvezetője elmondta hírportálunknak, hogy nagyon időszerű volt a felújítás, mert az épületen már évek óta csak kisebb karbantartási munkálatokat végeztek. A felújítással lényegesen javultak a munkakörülmények, a konyha az új berendezéseknek köszönhetően a főzőkonyha alternatívájaként is tud majd működni a jövőben. Ehhez még az is hozzájárul, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan modern felszerelésekkel is bővült a konyha, pohár- és edénymosogató géppel, mikróval, munkaasztallal és egy eszközök tárolására alkalmas beépített szekrénnyel is.

A kissolti tálalókonyha és ebédlő megújulva, januárban ismét tudja majd fogadni az iskola tanulóit.