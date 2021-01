Játszva tanulnak a dózsások

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola új eszközökkel gyarapodott.

Az elnyert támogatásból logikai, matematikai, természeti és zenei tehetségterületek fejlesztéséhez szükséges sokoldalú, szemléletes és szórakoztató eszközöket vásároltak. Az újdonságok a tanulóknak nemcsak a logikai gondolkodását, művészi alkotóképességét és kreativitását fejlesztik, hanem a közösségformálásban is nagy szerepet töltenek be – tájékoztatta hírportálunkat Vásárhelyiné Ficsór Katalin intézményvezető-helyettes, aki hozzátette, hogy a játékokat a közelmúltban megrendezett Szőri Mihály-emlékversenyen avatták fel. Azt is elmondta, hogy a pályázat keretein belül az iskolának sikerült beszereznie egy 3D nyomtatót is, amelynek segítségével a diákok a digitális modellezést és programozást is kipróbálhatják.